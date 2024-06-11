"Шури-мури в ТЦК: спливли гарячі факти про скандального рівненського ексвійськкома

"Казанова" з рівненського ТЦК повернувся з фронту і отримав нову посаду.

Любовний скандал у ТЦК отримав несподіване продовження! Ексначальник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич, якого відправили на фронт після пікантного відео з поцілунками, вже повернувся і навіть отримав нову посаду. Усі подробиці "робочих" буднів "Казанови" з ТЦК – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

Повернення "Казанови"

"Казанова" з рівненського ТЦК повернувся з фронту і отримав нову посаду. Мова йде про ексочільника рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича. Чоловік прославився скандальними відео, де він у робочому кабінеті палко обіймається та цілується з колегами. Спочатку з блондинкою, а потім – з руденькою.

Суспільство по-різному сприйняло такий "робочий" лямур-тужур, а чоловік не розгубився – швиденько написав рапорт на звільнення і пішов на фронт.

Однак, у розпорядженні ТСН.ua опинився документ, з якого стало відомо, що Ярмошевич вже повернувся з передової. Крім того, він призначений комбригом в Ужгороді, щоб створювати нову бригаду. Цікаво, а нові пристрасні відео будуть? Чи, можливо, персона Ярмошевича вже і не така цікава?

Нагадаємо, що тоді чоловік нібито заявив, що вороги намагаються його дискредитувати. До речі, всіх тоді ще хвилювало питання, хто ж встановив у начальника ТЦК приховану камеру. Нагадаємо, що першим відео пристрасних поцілунків Ярмошевича виклав проросійський блогер Шарій. Пізніше у телеграм-каналі Шарія з'явилося ще одне відео, на якому начальник ТЦК нібито говорить телефоном із жінкою, обговорюючи оприлюднення кадрів із поцілунками.

Однак, найбільшою несподіванкою для всіх стала реакція дружини Ярмошевича. Вона всіх здивувала і навпаки заступилася за чоловіка. Жінка публічно підтримала його, назвала професіоналом, який від 2014 року захищав Україну на фронті. Вона зазначила, що співробітники ТЦК, який очолював її чоловік, "не "пакували" військовозобов'язаних", а завжди дотримувалися законодавства, і закликала ворогів не "жити життям сусіда", а звернути увагу на свою родину.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ШУРИ-МУРИ В ТЦК! Спливли гарячі факти про скандального рівненського військкома

Нагадаємо, що до Мережі потрапило відео, де рівненський військком Олександр Ярмошевич цілувався з декількома жінками-військовослужбовицями просто в робочому кабінеті ТЦК.

У Мережі жвавовідреагували на поцілунки військкома у службовому кабінеті.

Згідно з відкритою інформацією, Олександр Ярмошевич одружений і має дитину.

Після скандалу Олександр Ярмошевич заявив, що написав рапорт і переводиться до бойової частини, де "з честю і гідністю буде нищити ворога".

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