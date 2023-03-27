"Шустрі хлопці": на Закарпатті дивно висловились про ґвалтівників школярки

За словами голови місцевої громади, ніяких позитивних характеристик на юних ґвалтівників у школі не давали.

В територіальній громаді на Закарпатті, де сталось гучне групове зґвалтування школярки, після чого суд відпустив злочинців, розповіли про родини гвалтівників.

Голова Нижньоворітської громади, в яку входить село, де сталось зґвалтування, Іван Грига, в коментарі для ТСН.ua каже про гвалтівників, що це "шустрі хлопці". Та додає, що інформація про те, що громада раніше виписувала злочинцям позитивні характеристики, не відповідає дійсності.

"Ніяких позитивних характеристик не було. Домашні завдання не виконував, міг прогуляти уроки. Це що, позитивна характеристика? Сьогодні директор школи возив характеристики до обласної адміністрації. Там бачили ці характеристики. Про цих хлопців можу сказати так – шустрі хлопці, яких всюди хватало. І в доброму, і в недоброму. Вони грали в футбол за сільську команду, але були всякі випадки, але без криміналу. Батьки у них адекватні, нормальні", - так охарактеризував родини гвалтівників Іван Грига.

Нагадаємо, що українців обурило надто м'яке покарання для підлітків, які зґвалтували школярку на Закарпатті. Інцидент трапився ще у серпні 2021 року, проте вирок суд оголосив лише тепер.

Ґвалтівникам призначили лише умовне покарання, їх також змусили виплатити дівчині компенсацію.

Після розголосу у Мережі справу взяв під особистий контроль омбудсмен, а прокуратура пообіцяла оскаржити вирок суду.

Своєю чергою батько зґвалтованої на Закарпатті дівчинки вперше публічно прокоментував скандальне рішення суду.

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