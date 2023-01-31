Швидка перемога України дорівнює розпаду РФ: чому на Заході не квапляться надавати ЗСУ всю зброю

На думку Володимира Огризка, на Заході бояться розвалу Росії, адже не знають, що робити з цими територіями потім.

Захід продовжить дозовану військову підтримку України, озираючись на реакцію Путіна. Крім того, союзники не надають одразу всю необхідну нам зброю, адже бояться, що швидка поразка РФ призведе до її розпаду.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ і чинний керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в інтерв’ю ТСН.ua.

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"Ескалація на превеликий жаль засіла глибоко в головах західних політиків. Вони це використовують, як відмовку швидко вирішити питання", – зазначив експерт.

На думку Огризка, оточення Путіна, хоч і "втратило здоровий глузд", але прекрасно розуміє, що таке ядерна кнопка і ядерна війна.

"Вони не потягнуться до цієї кнопки, тому що їх попередили, що це буде останній день їхнього фізичного існування", – переконаний він.

На думку експерта, дозованість в наданні Заходом зброї Україні має іншу природу. Адже у разі швидкої перемоги України у Росії почнуться "політичні землетруси" небаченої сили, від якої вона почне валитися.

"Частково чи суцільно – ми цього не можемо спрогнозувати, тому що дуже багато факторів впливатимуть на цю ситуацію. Але вона не збережеться у нинішніх кордонах. Почнуть відвалюватися шматочки: спочатку маленькі, а потім більші. А потім вона сама може припинити існування. І на це питання на Заході немає відповіді – що робити, з ким домовлятися, як вилучати ядерну зброю і велика кількість інших питань", – припускає Огризко.

За його словами, на Заході хочуть поступової трансформації Росії – щоб вона не становила загрози як для сусідів, наприклад України, так і глобально.

"А як це зробити – питання відкрите. Лише зараз на Заході почалися реальні дослідження, що робити, аби колапс РФ не призвів до непередбачуваних наслідків. Цей процес безумовно складний. Тому на Заході хочуть відтягнути процес швидкого розвалу і зрозуміти, яким чином діяти далі", – підсумував Володимир Огризко.

Чому на Заході побоюються швидкої перемоги України

Подібну думку висловив восени тоді ще радник Офісу президента Олексій Арестович. На його думку, Штати бояться, що після ослаблення Росії у світі виникне "вакуум впливу", який заповнять Індія та Китай. Тому США зволікають з передаванням озброєння Україні, аби не допустити розпаду РФ.

Ексочільник Луганської ОДА (2015-2016 роки) Георгій Тука заявляв, що крах Росії як єдиної держави – це абсолютно реальна річ.

У Мережі припустили, що саме з Чечні може початися розпад РФ. Натомість російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що розпад Росії може початись з Татарстану.

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