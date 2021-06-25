Швидкість вітру сягала до 300 км за годину: на Чехію налетів потужний торнадо

В епіцентр стихії потрапили сім селищ.

Близько 300 потерпілих і зметені вітром будинки: південним сходом Чехії пронісся потужний торнадо.Точна кількість жертв стихії наразі не відома. У регіоні оголосили надзвичайний стан, а під завалами будинків шукають людей.

Детальніше про страшну стихію - у сюжеті ТСН.Ранок 25 червня.

Швидкість вітру сягала від 250 до 300 кілометрів за годину. У семи селищах, що потрапили в епіцентр стихії, будинки розліталися на друзки. Потерпілі райони виглядають, наче там відбулася війна. Рахунок травмованих йде на сотні. Назвати точну кількість загиблих чиновники поки не намагаються.

Перекинуті авто, потрощені будинки, вирвані з корінням дерева, обірвані дроти і пошкоджені газогони - це лишила після себе стихія. Знеструмлено понад 120 тисяч осель. До постраждалого регіону Південної Моравії на допомогу прибудуть надзвичайники з усієї країни. Їхнє завдання - перевірити, чи не лишилися під уламками будинків люди.



Вдень на місце трагедії має прибути чеський прем'єр Андрей Бабіш. У регіоні оголосили надзвичайний стан. Влада країни вже збирає допомогу для потерпілих: спочатку мешканцям потерпілих від стихії населених пунктів видадуть по 2700 доларів компенсації.

Новини світу: південний схід Чехії пошматував потужний торнадо

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання