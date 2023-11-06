Сі Цзіньпін може зустрітись з Байденом: що відомо про переговори між США та Китаєм

США та Китай розпочинають переговори про контроль над ядерним озброєнням. Після тривалої перерви в спілкуванні країни повертаються за стіл переговорів. Сі Цзіньпін також планує відвідати США.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Перші пробні переговори США та Китаю відбудуться на рівні чиновників Державного департаменту та міністерства закордонних справ двох країн.

"Це не будуть предметні переговори щодо конкретних кроків назустріч у питанні скорочення ядерних озброєнь – радше прощупування позицій одне одного. Але зважаючи на те, що дві наддержави не спілкувалися на цю тему з часів президентства Барака Обами, це вважають справжнім проривом. За часів президентства Дональда Трампа Китай відмовився взяти участь у тристоронніх переговорах США-Китай-Росія, аргументувавши це тим, що їхній ядерний потенціал значно менший, аніж у Вашингтона та Москви", - зазначає Ольга Кошеленко.

Після того, як Путін розірвав угоди зі США, Пекін зробив маленький крок назустріч.

"Його позиція щодо неприпустимості використання ядерної зброї, про яку Сі Цзіньпін прямо попередив Путіна у контексті війни з Україною, надзвичайно важлива для США. І вже цього четверга має відбутися зустріч президента Байдена та лідера Китаю Сі у Сан-Франциско, на саміті Азійсько-Тихоокеанського регіону. Це буде перший від 2017 року візит голови КНР до США і до нього прикута увага. Не в останню чергу через відверту дружбу Росії та Китаю, що не заважає Сі домовлятися за спиною свого друга Путіна", - йдеться у сюжеті ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 за 6 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, заступниця прессекретаря Білого дому Емілі Саймонс заявила, що Сполучені Штати і Китай досягли принципової домовленості про проведення саміту між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном у листопаді в Сан-Франциско.

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