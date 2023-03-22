Сі Цзіньпін підтримав ядерні погрози Путіна: експерт пояснив, яку вигоду лідер КНР має від цього

Дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав ядерні погрози Путіна. На думку експерта, для китайського президента важливо показати "свій позитивний імідж і свою раціональність".

Таку думку він висловив в інтерв’ю ТСН.ua.

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"В західному інформаційному просторі і західній дипломатії також ця теза була домінувальною тоді, коли нібито Китай зробив заяву про те, що він не бажав би застосування ядерної зброї і він проти ядерних погроз. Переважна більшість експертів сприйняла це як стримувальний фактор, а насправді дуже потужний меседж з боку китайського лідера російському президенту. Стосовно цього я був дуже скептичним", - зазначив він.

Після перегляду підсумкової конференції Сі та Путіна 21 березня дослідник разом із західними колегами дійшли трьох висновків.

"По-перше, Китай не сказав нічого нового. Якщо відкрити китайські документи по застосуванню ядерної зброї, то там чорним по білому написано про те, що Китай не буде застосовувати ядерну зброю і він проти її застосування взагалі. Тому Китай не сказав нічого нового. По-друге, він не назвав адресата цієї заяви і не сказав, що він проти ядерного шантажу з боку РФ. Російський президент також говорить про те, що він проти застосування ядерної зброї і проти ядерного шантажу. По-третє, до початку повномасштабного вторгнення Китай говорив про те, що всі сторони повинні зберігати холодний розум, він не хотів би бачити війну на європейському континенті. Пізніше, під час американської зустрічі Шанхайської організації співробітництва у вересні минулого року, Китай знову сказав про те, що він нібито не хотів би бачити те, що відбувається в Україні. Але це не вплинуло на російського президента. Ці слова були риторичними і насправді не змінили його рішення стосовно вторгнення до України і стосовно продовження завдавання ракетних ударів. Тому ми прийшли до висновку, що ці заяви китайського лідера були дешевим способом продемонструвати свій позитивний імідж і свою раціональність. Я дуже критично ставлюся до того, що Китай буде реагувати негативно і що він буде стримувати РФ від застосування ядерної зброї", - наголосив Пойта.

Нагадаємо, на підсумковій пресконференції в Москві Путін заявив, що новина про те, що Велика Британія поставить Україні снаряди зі збідненим ураном, які призначені для танків Challenger-2, свідчить про те, що Захід вирішив воювати проти Росії до "останнього українця". Він також зазначив, що в такому разі Росія відповідним чином буде змушена реагувати. Тобто це завуальована ядерна погроза. Сидячи поруч, Сі Цзіньпін жодним чином на це не відреагував. Хоча в українському та західному інформаційному просторі циркулювали тези про те, що Індія та Китай були країнами, які впливали на Путіна і Росію, щоб не використовувати ядерну зброю.

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