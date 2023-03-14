Сі Цзіньпін планує поговорити з Зеленським: експерт пояснив, що має донести Україна

За словами політконсультанта, Україна набуває більшої суб’єктності як держава і як регіональний лідер.

ЗМІ повідомляють, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує вперше за час повномасштабної війни поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, це відбудеться після поїздки Сі до Москви.

Політконсультант Дмитро Васильєв дав оцінку українсько-китайським відносинам і розповів, що важливо донести Києву, якщо ця розмова відбудеться. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Це надзвичайно важливо і для сьогодення, і для майбутнього України. Виключно в інтересах нашої держави налагодити прямий діалог. Очевидно, що Україна набуває більшої суб’єктності як держава, як регіональний лідер і як регіональна сила. Очевидно, що президент нашої держави також набуває більшої політичної і геополітичної ваги", – каже Васильєв.

За його словами, західні партнери і лідери країн НАТО наголошують, що з Україною треба говорити напряму – нічого не може бути вирішено стосовно України без української участі.

"Це ключова позиція, починаючи від Джо Байдена, продовжуючи Олафом Шольцом та іншими західними лідерами. Я думаю, що ця позиція дуже чітко представлена китайській стороні", – вважає експерт.

Васильєв нагадав, як на пресконференції Зеленського представниця ЗМІ із Китаю ставила питання і президент взяв на себе роль того, хто задає питання, а журналістка відповідала.

"Він натяками розповідав цій журналістці про те, що у Китая є з Україною набагато більше цікавих можливостей, ніж протиріч. Чому б не почати публічне спілкування? Фактично в публічному просторі він запропонував, щоб лідери двох країн все-таки зустрілися. Можливо, цей крок також може впливати на позицію зовнішнього відомства Китаю, який також може доноситися Сі Цзіньпіню на додаток до того, що говорять західні лідери. Це може надати певні роздуми Китаю для того, щоб з Україною потрібно спілкуватися напряму і говорити про можливості майбутнього", – говорить політконсультант.

На його думку, Китай запропонував свій "мирний" план з дванадцяти пунктів, і очевидно, має серйозні наміри щодо цього плану.

"Тому лідер країни, яка пропонує такий план, має поспілкуватися з лідером України, проти якої ведеться ця війна. Тому ж логіка в тому, щоб ці два лідери поспілкувалися і щоб Китай представив свою точку зору, а український лідер — свою дуже чітку позицію, яка представлена в десяти пунктах мирного плану України, базованого на позиціях міжнародного права", – підсумував Дмитро Васильєв.