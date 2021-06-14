Сідала перед автомобілями: під Львовом трасою гуляла оголена жінка (фото)

Жінка вже не вперше гуляє дорогою без одягу.

Трасою в селі Зубра, що під Львовом, гуляла оголена жінка. Вона сідала перед автомобілями, через що на місце події викликали поліцію.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Типовий Львів".

На фото помітно, що жінка гуляє трасою та сидить просто перед автомобілями. Її звідти забрали правоохоронці.

У пресслужбі патрульної поліції Львівської області в коментарі ТСН.ua підтвердили, що оголена жінка в суботу, 12 червня, розгулювала дорогою. На місці події працювали правоохоронці.

"Жінку забрали з дороги та викликали медиків. Її госпіталізували", - повідомила речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

У патрульній поліції додали, що ця жінка вже не вперше розгулює оголеною дорогою. Раніше її звідти вже забирали минулого року.

Нагадаємо, оголену дівчину в труні пронесли центром Львова.

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