"Сиділи з ліхтариками і чекали": провідниця та пасажири розповіли про момент удару РФ по вокзалу в Херсоні

Окупаційна армія Росії ввечері 26 грудня обстріляла залізничний вокзал у Херсоні та рухомий склад "Укрзалізниці". В момент атаки на вокзалі перебували близько 140 людей. Внаслідок обстрілу загинув поліцейський, який допомагав евакуювати людей. Ще двох поліцейських шпиталізували з осколковими пораненнями.

Пасажирів, які вчора вчора мали їхати потягом з Херсона до Києва, евакуювали до Миколаєва. З Миколаєва іншим евакуаційним потягом вони таки прибули до Києва – о 7:20 за графіком, попри все. У чотирьох вагонах їхали пасажири, яких евакуювали з Херсона. На пероні вокзалу чергують надзвичайники та медики, які готові у разі потреби надати людям допомогу.

Провідниця потягу Херсон-Київ пані Жанна та пасажири в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіли про момент атаки окупантів.

"Ми були у вагонах, коли почався обстріл. Начальник потягу подзвонив і сказав йди до укриття. Перший вибух ми почули, коли зайшли до вокзалу. "Прилетіло" десь за вагонами. Потім всі швидко пішли до укриття. І тільки ми зайшли, почався жах, обстріли. Всі люди сиділи і тихенько чекали. Посипалось навіть все у підвалі. Але всі це пережили", - розповіла пані Жанна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Сніданок з 1+1 Онлайн! за 27 грудня

Жінка також додала, що всі вагони потяга, у якому вона мала їхати з пасажирами до Києва, зруйновані.

"Навіть не знаю, чи підлягають вони ремонту", - зазначила вона.

Пан Олександр, який також мав їхати потягом, по якому вгатили росіяни, до Києва, розповів, що вибухи почалися, як тільки він зайшов до вокзалу.

Кореспондентка ТСН та пасажир потягу Херсон-Київ Олександр

"Я лише зайшов на вокзал, як почалися вибухи. Я одразу з першим вибухом зайшов на вокзал. А потім військові сказали швидко йти до укриття і ми (пасажири - ред.) побігли до підземного сховища. Потім зникло світло, ми сиділи з ліхтариками і чекали. Через певний час сказали, що будемо їхати автобусами на Миколаїв. У Миколаєві на вокзалі вже були готові вагони. На ранок нам принесли сніданок – кутю та пюре, салат, м’ясо. Дуже приємно, що піклувалися волонтери. Доїхали і всі щасливі, що живі", - поділився він.

Як розповіла кореспондентка ТСН, на одній з проміжних станцій поїзд з херсонцями перехопив Food Train "Укрзалізниці" – 320 порцій їжі, включно з наборами для дітей, були перевантажені на поїзд, щоб пасажири змогли поснідати перед прибуттям до Києва.

Раніше ми писали, що відомо про загиблого внаслідок обстрілу Херсона лейтенанта поліції.

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