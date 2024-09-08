“Сидітимуть без світла по 16 годин на добу”: експерт відповів, в яких містах взимку ситуація буде найтяжчою

Важка ситуація може бути в Києві, Харкові та Одесі.

В Україні об’єднана енергосистема і в ній є кілька слабких місць: Київ, Одеса і Харків, де взимку буде найгірша ситуація.

Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Марії Васильєвій для проєкту “Ремарки”.

“Це великі міста, Харків взагалі під прямим вогнем. Будь-яка підстанція і будь-яка генеруюча потужність може бути в будь-який момент розбита. Там найвищі ризики військові. Київ і Одеса — величезні пункти споживання. В Одесі генерації власної майже немає, там зараз встановлюються генеруючі потужності, які дай боже прикриють водопостачання. Це буде дуже добре, якщо вони встигнуть запустити те, що має закрити водопостачання і хоча б половину теплопостачання на місто. Бо це критично важливі речі”, — розповів Харченко.

Київ, за словами експерта, — це шалено дефіцитне місто: колись, щоб забезпечити його електроенергією, будували Чорнобильську АЕС.

“В Києві не вистачає взимку 700-900 мегават потужності, які треба завести ззовні. Якщо їх немає звідки завести, давайте будемо відвертими, якщо Київ відрізати від зовнішнього енергопостачання, кияни сидітимуть без світла по 16 годин на добу, і це буде нормально”, — каже Харченко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЩОСЬ тривожне відбувається на АЕС! ЦЕ ВСЕ, що у НАС ЗАЛИШИЛОСЬ! Великий ПРОГНОЗ на ЗИМУ

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