"Сидів, а голова падала": львів’янин розповів про приїзд п’яного медбрата на виклик до дитини

Керівництво медика припускає, що він пив вже під час зміни.

У Львові на виклик до дитини приїхав п’яний медик швидкої допомоги.

Про деталі події дізнались журналісти ТСН.

Близько півночі батьки 16-річної доньки викликали швидку. Коли лікарі зайшли до квартири батько одразу помітив, що медбрат нетверезий. На п’яного працівника швидкої він поскаржився на 103 і викликав поліцію. Копи засвідчили, що медбрат справді нетверезий. За це на нього склали протокол.

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«Я зразу почув різкий запах алкоголю, думаю ну може здалося, але коли він почав йти в хаті хитаючись, зашпортався і присів на коліно. Він сидів і в нього голова падала», - розповідає львів’янин Микола про приїзд медика.

Ні медбрат, ні його напарниця із журналістами спілкуватися не хочуть. А от керівник швидкої каже, за пиятику на роботі чоловіка звільнить.

«Кожен працівник центру перед заступанням на зміну проходить медичний огляд. Є ситуація така, що це скоріш за все вживання алкоголю під час зміни», - припускає керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько.

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