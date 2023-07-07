Сидять в затоплених хатах на столах, але відмовляються від евакуації: Прикарпаття накрила велика вода

Люди розповідають, що водна прибувала на очах і кожні 15 хвилин піднімалась до 50 сантиметрів.

Прикарпаття знову затопило, вода залила 600 будинків та городів. Найбільше потерпає Коломийський район. Висока вода - наслідок несильних, але тривалих дощів. Місцеві річки вийшли з берегів, подекуди вода піднялася на півтора метри. Із підтоплених районів вже евакуюють людей, йдеться в ТСН.

Дощ не припиняється від вчорашнього вечора, хоча зливи, як такої не було, цього вистачило, аби затопити кілька сіл. Від нещодавніх дощів земля була надто волога, нинішні опади не встигає вбирати. Потоки води пішли з гір і усе лихо накоїли маленькі потічки, які перетворилися на річки, повиходили з берегів на поля, людські обійстя, городи, та позаливали дороги.

Вода прибувала просто на очах і у селі Мишин Коломийського району затопила центральну дорогу. “Дуже стрімко, за годину буквально піднялася. Ще година 12 були на мосту, і потім через кожних 15 хвилин казали, що ще на пів метра піднімається”, - розповідають місцеві.

“Урвало дамбу, води пішли з горів - Рунгури, Слобода, Марківка, Сопів - звідти води з горів сильно пішли. Вирубали ліса”, - додають люди.

Критична ситуація, за словами рятувальників, саме у Коломийському районі. Тут у воді майже пів тисячі людських обійсть. Подекуди вода піднялася на півтора метри і звідси треба евакуювати з пів сотні людей. Рятувальникам допомагають поліцейські. Де човнами, а де просто на руках виносять із затоплених будинків дітей та літніх людей. “В мене все затопило. Отак (показуєпо груди - ред) десь вода. Поїду до сестри”, - каже одна із врятованих.

Однак є і такі, хто від евакуації відмовляються. Селяни сподіваються, що вода невдовзі почне спадати і не хочуть кидати хати. “В першій хаті є жінка, але вона відмовляється. Але в неї по стіл вода... Сидить на столі просто”, - розповідають рятувальники.

На цю хвилину вода дійсно вже не піднімається. Однак рятувальники застерігають людей не нехтувати безпекою, адже дощі не вщухають. Коли вода піде - залежатиме від погоди, але найближчим часом синоптики обіцяють нові дощі. Побоюються, що з берегів повиходять і більші річки і є загроза сходу з гір сельових потоків.

Лише, коли велика вода піде на спад, рятувакльники почнуть помпами відкачувати з підвалів воду, перевірятимуть криниці, чи бува не забруднені. А поки закликають людей евакуйовуватись і не нарадати себе на небезпеку.

Нагадаємо, вчорашню негоду в Україні синоптики називають типовим літнім явищем. Грози та блискавки пов’язані із літньою спекою. Напередодні у Миколаєві зафіксували температурний рекорд України за всю історію спостережень. Повітря в місті прогрілося до 40 градусів. Тому дощі, грози та шквальний вітер будуть і на вихідних. Метеорологи на сьогодні оголосили перший рівень небезпеки у південних, центральних та східних областях. Початок наступного тижня побалує українців прохолодою, із заходу до нас завітає атмосферний фронт, який дозволить перепочити від спеки. “У найближчі три дні короткочасний дощ з грозою, температура повітря по всій країні 20-28, на півдні до 33 градусів. А у понеділок та вівторок у західних та північних областях - 19-25, на півдні до 30 тепла”, - розповідає синоптик Діана Кривобок.

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