Сигнал для Путіна: США та країни-партнери передислоковують свої війська до східного флангу Альянсу

Сигнал для Путіна: США та країни-партнери передислоковують свої війська до східного флангу Альянсу

Америка перекидає своїх військових до Європи.

США та європейські партнери з НАТО передислоковують свої війська на східний фланг Альянсу, щоб послати сигнал російському президенту Володимиру Путіну про свою солідарність і готовність до рішучої відповіді. Тим часом у Міжнародному валютному фонді оголосили про готовність кредитувати не лише Україну, але й інші європейські країни, що потенційно можуть постраждати від запровадження антиросійський санкцій.

Детальніше - у сюжеті ТСН.Ранок за 3 лютого.

Сполучені Штати Америки більше не використовують епітет неминучий, говорячи про можливість російського наступу на Україну. Речниця Білого дому Джен Псакі офіційно пояснила: слово заміцне, бо їм достеменно не відомі плани Кремля. Але близько трьох тисяч своїх військових Сполучені Штати вже перекидають до Європи для посилення Польщі, Німеччини та Румунії. Передислокацію готують й інші союзники по НАТО.

"Великобританія, Франція, Іспанія, Данія, Нідерланди також оголосили про іхні наміри розгорнути додаткові сили для посилення східного флангу. Це відображає наші потужні можливості та нашу спроможність розміщувати їх у Європі. Але усе це узгоджується із партнерами по НАТО", - наголосила Псакі.

США та європейські партнери з НАТО передислоковують свої війська на східний фланг

У Польщі посилення свого кордону привітали. У Варшаві назвали це жестом солідарності і чітким сигналом для Росії. А от влада Угорщини надсилає Москві протилежні сигнали: тамтешній міністр оборони заявив, що НАТівське підкріплення їм не потрібне. Крім того, угорський прем’єр Віктор Орбан, який днями їздив до Володимира Путіна домовлятися про збільшення постачання газу, висловлювався там за зближення позицій НАТО та Росії.

Євросоюз цього тижня завершить узгодження антиросійського санкційного пакету, який активізують у разі вторгнення. Директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила: вони мають 700 мільярдів доларів, щоб кредитувати європейські країни, які постраждають від санкцій. Адже, наприклад, відключення Росії від системи банківських переказів SWIFT матиме вплив на всі економіки, що постраждали за часи пандемії. Крім того, надати позику Києву.

"У нас є поточна програма з Україною і 2,2 мільярди доларів, які ми можемо за нею надати Україні від теперішнього моменту до червня. Україна діяла відповідально і збільшила резерви", - каже директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Президент США Джо Байден напередодні говорив телефоном зі своїм французьким колегою. Емануель Макрон запевнив: він готовий у найближчі дні до переговорів із Путіним, якщо ситуація цього вимагатиме.

Після відвідин Києва із очільником Кремля поспілкувався телефоном і британський прем’єр Борис Джонсон. "Ситуація дуже небезпечна. Завдання Об‘єднаного Королівства очолити захід в об‘єднанні найважливіших країн для створення пакету економічних санкцій, які утримають президента Путіна від того, що, на мою думку, буде катастрофічним прорахунком", - наголосив Джонсон.

Втім, чи готовий Путін прислухатися до когось із європейських лідерів, не зрозуміло. Заступник російського постпреда в ООН озвучив позицію Кремля: зусилля британського прем’єра він назвав абсолютно безладними, а британську дипломатію - марнуванням часу.