Сигнали Україні та світу: Корсунський розповів, що означають візит Байдена до Києва і його промова в Польщі

Промови очільника Білого дому в Києві і Польщі зафіксували те, що Сполучені Штати є країною номер один, каже дипломат.

Візит американського президента Джо Байдена до України - надзвичайно потужний крок, переконаний Надзвичайний та Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.

В інтерв’ю ТСН.ua він зазначив, що американці ще раз продемонстрували, що вони є дійсно наддержавою і що вони спроможні планувати і здійснювати дуже серйозні операції.

"Приїзд Байдена у країну, яка перебуває у стані війни, не є простою процедурою. Я уявляю, скільки зусиль було покладено для того, щоб все це відбулося. Промови очільника Білого дому в Києві і Польщі зафіксували те, що Сполучені Штати є країною номер один, що вони мають чітку позицію, яка спирається на принципи, правила, відчуття людського ставлення до страждань людей", - сказав він.

В той же час звернення Путіна до Федеральних зборів низка експертів порівнюють зі з’їздами ЦК КПРС та брежнєвськими промовами. "У зверненні Путіна немає ніякого сенсу", — переконаний Сергій Корсунський.

Він також зазначив, що навіть до Путіна вже починає доходити, яку неймовірну помилку він зробив.

"Фіксація позиції США під час візиту Байдена, дуже слабкий виступ "параноїка" і подальша поява позиції Китаю — ось три так званих центри сили. Колись Росія претендувала на те, щоб бути стороною такого геополітичного трикутника. Сьогодні це вже в минулому. Отже всі країни зафіксували свої позиції. Найбільш ефективно це можна було зробити, перебуваючи, в буквальному сенсі, на полі бою. Я думаю, що Сполучені Штати сформували свою переговорну позицію для наступних кроків. Таку переговорну позицію тепер формує Китай. Елементами цієї позиції є візит президента Ірану, Ван Ї в Москві з мирною заявою, і запланований візит Лукашенка в Кремль. І, звичайно ж, очікують на контакт Сі Дзіньпіня з Путіним. Це формування переговорної позиції Китаю. В Росії такої позиції немає, бо ніхто вести з нею переговори не збирається", - переконаний Корсунський.

Нагадаємо, 20 лютого Джо Байден прибув до України з неоголошеним візитом . Зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Український лідер зазначив, що візит Байдена є надзвичайно важливим сигналом підтримки для України та українців.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що візит американського лідера Джо Байдена до Києва - це "крапка на політичному кар'єрному русі" диктатора РФ Володимира Путіна.

Наступного дня, 21 лютого, Байден виступив з промовою у Польщі. За словами колишнього президента Польщі, лауреата Нобелівської премії миру Леха Валенса, виступ американського президента у Варшаві - є "великою шаховою партією, на яку можна дивитися по-різному".

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