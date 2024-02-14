Сигнали від нового головкома ЗСУ: що сказав Сирський у великому інтерв’ю

Хтось ним захоплюється, дехто критикує, а інші просто очікують від нього перемоги. Про нього ходить багато пліток та існує багато фактів, що увійшли в історію. Новий головномандувач ЗСУ Олександр Сирський - людина не дуже публічна, але за кілька днів до призначення на нову посаду дав ґрунтовне інтерв'ю журналістам.

Про те, що думає новий головком ЗСУ про новий етап війни, потреби України та умови для закінчення війни, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.ua.

Олександр Сирський поспілкувався з журналістами німецького телеканалу ZDF. Там зізнаються, що на відповідь чекали кілька тижнів, записувалися на фронті, але де саме - з міркувань безпеки не уточнюють.

Новий етап війни

Сирський заявляє, що Україна увійшла в новий етап війни.

"Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції", - сказав він.

Ситуація на фронті, зізнається Сирський, вкрай тяжка, ворог щодня наступає відразу на кількох напрямках.

“Ситуація на фронті доволі напружена і характеризується щоденними наступальними діями противника на декількох напрямках фактично у всій смузі відповідальності мого угруповання. Особливо, такі напружені бої ідуть на Куп’янському напрямку, де противник поставив за будь-яку ціну захопити Куп’янськ, і щоденно з ранку до глибокої ночі штурмує наші позиції”, - розповів теперішній головком ЗСУ.

Сигнали від нового головкома

Перші сигнали від Олександра Сирського полягають у тому, що Україна перейшла від наступальних дій до ведення оборонної операції, мета якої – виснажити противника та завдати максимальних втрат. Для цього потрібна зброя.

Також читайте Звільнення Залужного і призначення Сирського: як відреагували у США та ЄС

Таким чином головнокомандувач натякнув західній аудиторії, що для оборонної кампанії потрібна достатня кількість боєприпасів, а особливо далекобійних ракет, щоб завдавати ударів по ворожих тилах та витискати логістику окупантів.

“Інтерв'ю відбувається на тлі Мюнхенської конференції з питань безпеки та європейського турне президента України Володимира Зеленського, яке невдовзі може відбутися. Якраз під це йде інтерв'ю з головнокомандувачем про наші потреби, про те, що відбувається на фронті, як може розвиватися ситуація, прогнози”, - зауважив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Скільки українці ще витримають

Журналісти поставили Сирському найактуальніше питання - чи підтримує український народ війну та чи є у нас сили продовжувати її вести.

“Я вже це багато разів зазначав, в нас вистачає сили духу і натхнення, ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта, але нам потрібна допомога і підтримка”, відповів він.

Сирський злегка привідкрив завісу, як українські військові тримають оборону, навіть не маючи всього необхідного.

“Мета нашої операції - виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони”, - сказав він.

Глобальний наступ Росії

Українським військовим великою ціною вдається стримувати ворога. Куп’янськ росіяни захопити все ще не можуть, хоча намагаються зробити це вже кілька місяців поспіль, адже саме стільки триває повторний глобальний наступ росіян.

“Ворог штурмує наші позиції, вже 4 місяці як противник розпочав глобальний наступ, він триває від 3 жовтня і виходить, що ось він вже 4 місяці веде наступ високою інтенсивністю”, - зазначив головком.

Умови для закінчення війни

Сирський зізнався, що відразу після повномасштабного наступу росіян, тобто відкритої війни, зрозумів - це надовго, але зазначає, вона закінчиться, і називає умови для цього.

“Ви знаєте, це відбувається і грунтується на тому, що ми її повинні закінчити і закінчити з виходом на наші кордони. Інших варіантів не розглядається, іншого виходу у нас немає. А це означає, що все суспільство має згуртуватися навколо загальної справи - перемоги. Треба напружитися всім. Немає зовні допомоги - треба налагодити виробництво безпосередньо тут, у нас в Україні. Цей процес запущений, треба нарощувати обсяги виробництва, бо ми в першу чергу чергу маємо розраховувати на власні сили, а не тільки на партнерів”, - сказав він.

Особливий акцент новий головком робить на дронах.

“Ми зараз спостерігаємо, як дрони виходять, і їхня роль збільшується з кожним днем. Збільшується, тому що збільшується кількість використання дронів із обох сторін. І коли ми дивимося на екрани поля бою, фактично зараз на кожній ланці військового управління кожен командир бачить картинку поля бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частинку з бліндажу чи спостережного пункту, то зараз він бачить і весь процес бойових дій. Ця війна значно підвищує значення технологічного процесу в Збройних Силах. Ми вже бачимо і це для нас не новина використання наземних роботизованих платформ, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових”, - наголосив він.

Чутки про Сирського

Сирський розвіяв найгучніші чутки, які поширила низка видань, стверджуючи, що Сирського військові нібито називають “м’ясником”, який не шкодує людей.

“Головна наша задача і цінність - це життя нашого солдата та офіцера в тих бойових підрозділах, які виконують безпосередньо бойові завдання. Ми не можемо дозволити собі такого відношення, як роблять російські начальники, де вони використовують практику м’ясних штурмів. Я краще залишу якусь позицію, але не допущу смерть усього особового складу. А для них цінність життя солдата дорівнює нулю. Їхні втрати, особливо в загиблих, в 7-8 разів за останніми даними, переважають наші втрати”, - сказав він.

Коли закінчиться війна

Сирський відповів і на головне питання: коли скінчиться війна і чи є перспектива на мир?.

“Усе залежить від рівня підтримки і ефективності наших дій. В цьому заключається перспектива. Стійкості і сили духу нам вистачає, нам не вистачає підтримки: боєприпасів та техніки”, - зазначив він.

При цьому теперішній головком ЗСУ наголосив, що спрямовує весь свій досвід на забезпечення максимально ефективної реалізації спроможностей наших військових для досягнення перемоги.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Іншого виходу у нас немає!" СИРСЬКИЙ розвінчує міфи! Коли кінець війни?!"

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 8 лютого президент Володимир Зеленський повідомив про призначення новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського. На офіційному сайті глави держави з'явився відповідний указ.

Перед цим президент відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Указ про це також з'явився на сайті Зеленського.

Читайте також: