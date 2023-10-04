Сік чи кислота: на Закарпатті дівчина опинилась в реанімації після ковтка напою у кафе

Потерпіла дівчина чотири доби провела у реанімації після ковтка бузинового напою.

Випила сік і опинилася у реанімації – на Закарпатті 22-річна жінка дістала опіки язика, стравоходу та шлунка після ковтка бузинового напою. Її чоловік теж обпік губи та язик. Подружжя ласувало соком місцевого виробника і саме на нього покладає провину. Те, що напій містив шкідливу кислоту, сам виробник заперечує.

То хто винен у тому, що жінка опинилася у лікарні, йдеться в ТСН.

На відео з камер спостереження ресторану видно, як офіціантка несе замовлення за столик – дві пляшки бузинового напою та склянки. Дівчина робить кілька ковтків та у сльозах вибігає.

"Почала пищати і вибігла одразу ж у вбиральню промивати рот. Це була якась кислота", – розповідає чоловік потерпілої Віктор Шванда.

Його дружина – 22-річна Катерина Пухніченко нині у реанімації з обпеченим язиком, стравоходом та шлунком. Сам чоловік дістав легші опіки – встиг відпити зі склянки зовсім небагато.

В закладі, де все сталося, переконують – напій був у заводських пляшках. Їх не відкривали, подавали закритими.

"Відкрила блок, він був повністю закритим. Взяла звідти дві пляшечки і принесла людям. Будь-який сік, окрім літрового, подається людям у закритому вигляді і окремо подається склянка", – запевняє офіціантка

Те, що пляшки були закритими, каже і чоловік Катерини. Він впевнений, що всередині була кислота. Звинувачує виробника. Але в компанії усі звинувачення відкидають.

"Жодної помилки з нашої сторони не може бути. Під час технологічної виготовлення цієї продукції, неможливо виготовити одну банку окремо. Якби це була серійна помилка, вона б давно вже виплила", – каже директор компанії з виробництва напою Ярослав Фуглевич.

Чоловік твердить, продукцію реалізовують не тільки в Україні, а й у Європі та Сполучених Штатах. Мають сертифікати якості.

"Багато разів нашу продукцію обстежували за кордоном. І підтвердили нашу високу якість", – запевнив він.

Потерпіле подружжя звернулось до поліції, там відкрили провадження. Тепер чекають результатів експертизи тих самих пляшок, з яких пили чоловік з дружиною.

"Ми вилучили залишки цієї рідини, яку вживала потерпіла, вона буде скерована експертам для дослідження – для того, щоб встановити її вміст", – розповіли у поліції.

Потерпіла дівчина чотири доби провела у реанімації, нині її перевели у хірургічне відділення. Поки триває слідство, лікарі від коментарів утримуються. Кажуть лише, що попереду у пацієнтки тривале лікування. Аби притягнути винних до відповідальності, чоловік Катерини готує позов до суду.

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Нагадаємо, що на Київщині жінка надсилала своїм колишнім бойфрендам смертельні посилки і труїла їх. Один з її колишніх коханих помер у муках, ще п'ятеро ледь не загинули від отруєння талієм.

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