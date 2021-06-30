Вигодовує кошенят: в Умані у стерилізованого собаки через материнський інстинкт з'явилося молоко

Неочікувано у собаки, який ніколи не мав власних дитинчат, з'явилося молоко.

Фразеологізм "Як кіт із собакою", що означає ворожнечу, більше не актуальний! В Умані дворічний собака вигодовує трьох кошенят, котрих біологічна мама покинула на десятий день життя.

У стерилізованого собаки навіть з'явилося молоко, 29 червня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

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Догляд за чотирилапими дев'ятирічна Настя ділить порівну зі своєю мамою. І коли кішка вперше серйозно загуляла, дівчинка приготувалася до штучного вигодовування кошенят, але несподівано для всіх чотирилапих під опіку взяв собака.

В обійсті Федоровичів - двоє собак та троє котів, всі з вулиці, і саме в Майни не витримало серце від споглядання сирітства. Хоча в хаті вона - найсуворіша чотирилапа.



"У неї тоді ще молока не було, а потім дивлюся, вона їх облизує. Почала біля них лежати, вилизувати, а потім у неї з’явилося молоко", - розповідає Анна Федорович.

Ветлікарка Анна Пархомюк, яка оглядала малих та їхню названу маму, уперше побачила лактацію в стерелізованого собаки.

За її словами, кошенята не розуміють, що Майна - інша тварина, а вигодовування котенят собакою на здоров'ї малечі геть не позначиться



"Молоко кішки і собаки відрізняється за складом, але вони наближені. Якщо кошенят годувати коров’ячим чи козячим молоком, можуть бути проблеми зі шлунком, але собаче підходить найбільше", - зазначає лікарка.



А от на характер виховання котів мамою-собакою таки може вплинути. Ці кошенята вже не сприйматимуть вороже інших собак, хіба якщо пізніше зіштовхнуться з собачою агресією.



Собака прийняв кошенят через сильний материнський інстинкт, каже ветлікарка. А от причин, чому кішка покинула дитинчат, може бути безліч, зокрема розуміння неспроможності їх прогодувати.

Новини України: в Умані стерилізований собака вигодовує трьох кошенят

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