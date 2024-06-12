Сили безпілотних систем: що відомо про унікальне військо та як туди потрапити

У столиці презентували Сили безпілотних систем та представили їхнього командувача - героя України, полковника Вадима Сухаревського. Символом новоствореного угруповання стала срібна ластівка. Уже найближчим часом там відкриють рекрутинговий центр і наполягають - чекають людей, які вміють тримати джойстики в руках. Бо геймери - це ті хто, може управляти дронами найкраще за всіх.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Презентація Сил безпілотних систем відбувалось в укритті, бо тут зібралось багато людей, які можуть бути цікаві окупантам.

"Тут всюди дрони - ось вже такі звичні ударні FPV. Андрій показує той, що у серійному виробництві і може збивати не лише наземну техніку ворога, а й великі безпілотники", - зауважує Наталія Нагорна.

FPV-дрон

"Медоїд" - дрон зазвичай везе ворогу небезпеку. Він призначений для дистанційного мінування місцевості чи дистанційних підривних робіт. Але завдання цього виставкового екземпляра - сьогодні розважати гостей, отже замість 35 кілограмів вибухівки він розвозить солодощі.

"Медоїд"

"Воля М" - евакуаційно-роботизований комплекс може привезти воду чи боєприпаси, і забрати поранених. Розробники розповідають - намагалися зробити дрон максимально українським. Єдине, що тут є із імпортного, це тільки система, яка пов'язана з системою керування і зв'язку.

"Воля-М"

Всі ці дрони - тільки невелика частина того, чим займатимуться сили безпілотних систем - СБС. Їхнім символом стала срібна ластівка. Презентує нове лого співак Ярмак. Він каже, розробляли логотип за допомогою нейромереж.

"В народних повір'ях це - божа пташка і воно навіть у нас у всіх сидить на ДНК, на рівні ДНК", - йшлось під час презентації.

Срібна ластівка

Керувати безпілотними системами буде полковник Вадим Сухаревський. Вадим Сухаревський, на псевдо Борсук, особистість у війську відома - ще від квітня 2014 року. Саме він тоді першим відкрив вогонь по окупанту. Гасло його підлеглих - "бачиш - стріляй", Сухаревський був командиром 503 батальйону морської піхоти

Він користується підтримкою серед військових, йому довіряють волонтери і поважають журналісти. У свої 39 років він полковник. До цієї посади був командиром 59 бригади імені Якова Гандзюка, яка зокрема брала участь в боях під Авдіївкою та у визволенні півдня України. Створення нової структури для офіцера - це виклик, попереду робота, яку в арміях світу до того не робили.

Сухаревський пояснює - систему довелося централізувати, але в бригадах залишаться ударні роти безпілотників.

Сили безпілотних систем мають сприяти, аби роботизовані системи гасили ворога - і в небі, і на землі, і на воді. ТСН запитала у Сухаревського про мрії - куди б хотілося вдарити по окупантах.

"Ну, давайте так. Від маленького до великого. Міст, далі порти, далі - Балтика, Каспій, а далі - зауральні заводи", - сказав він.

Вадим Сухаревський

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Геймери – на фронті! Нові Сили безпілотних систем та їхній командувач Сухаревський

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