Сильна повінь у Польщі: які міста йдуть під воду і що відомо про наслідки

Через масштабні повені з Австрії не могли виїхати 27 українських дітей - учнів зі Львова та Києва. У ситуацію втрутився посол України Василь Химинець. Він зміг домовитися з автобусними перевізниками про повернення дітей додому.

У Чехії, в місті Острава зруйнувано гідротехнічну споруду. Вона не витримала напору річок Одра та Опава і вода пішла на місто, затоплюючи усе на своєму шляху. З міста евакуювали дві з половиною тисячі людей. Нині від катаклізму потерпають також Словаччина, Австрія, Румунія та Польща. До повені готується розташований на Одрі - Вроцлав. Там укріплюють набережні, а люди запасаються їжею і водою.

Як Польща протистоїть паводку - йдеться у матеріалі кореспондентки "Радіо Свобода" Наталки Волосацької

У постраждалих від повені південно-західних регіонах Польщі оголошено стан стихійного лиха, сьогодні його розширили новими повітами. Стан стихійного лиха означає, що можуть вводити обмеження прав і свобод громадян, наприклад, примусова евакуація або заборона перебувати у певних місцях. Найгірше ще не позаду, кажуть синоптики і гідрологи. Під загрозою залишається Ополе і Вроцлав. За словами фахівців сьогоднішній і завтрашній день там буде вирішальним. Місцева влада розпорядилася використати 40 тисяч мішків з піском для того, щоб підняти набережну на півтора метри і тим самим захистити житлові райони, які під загрозою затоплення.

Затоплені польські населені пункти

У Вроцлаві нарешті немає евакуації, але вранці у місті прозвучала сирена, яка інформувала про повеневу загрозу. Людей просять бути пильними до повідомлень місцевої влади. Є райони де вона вже зійшла. Наприклад, у Клодцко. Зображення звідти нагадують місто, яке постраждало від бойових дій, розбиті дороги, поруйновані будинки, школи, лікарні, мости. Про масштаб збитків говорити ще рано, але постраждалі вже можуть подати заяви на відшкодування.

"Ще раз чітко хочу переказати усім постраждалим від повені, заяву про відшкодування 10 тисяч злотих складаємо в осередках соціальної допомоги. Ці 10 тисяч це негайна допомога для тих хто втрати засоби до життя, щоб наступні кільканадцять днів ви мали за що жити. Але якщо йдеться про відбудову чи ремонти будинків та квартир, то допомога становитиме до 100 тисяч злотих. Це не кредит, не позичка, а безповоротна допомога", - каже Дональд Туск, премʼєр міністр Польщі.

400 мільйонів злотих на допомогу постраждалим від повені виділив Великий оркестр святкової допомоги - це загальнопольська ініціатива, яка найактивніша у час різдвяних свят. За ці гроші закуплять їжу, воду, засоби гігієни, повербанки, ліхтарики, спальні мішки тощо. По усій Польщі люди мобілізувалися і несуть допомогу до цілодобових центрів збору.

Негода у Польщі

За словами премʼєр-міністра уряд та органи місцевого самоврядування створять спільну програму з відновлення постраждалих від повені територій, але це буде згодом, коли небезпека нових підтоплено повністю зникне.

Масштабні повені в Європі! Люди запасаються їжею і водою!

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