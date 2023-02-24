Сильна пожежа в Києві: палає поруч з фунікулером (фото, відео)

В центрі Києва спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим піднявся недалеко від столичного фунікулеру і Поштової площі.

Як повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва, загорілася відселена будівля в Подільському районі по вулиці Боричів узвіз, 5.

"Загорілася чотириповерхова відселена будівля розміром 30 на 30 метрів. Полум’я спалахнуло в підвальному приміщенні, площа пожежі 100 квадратних метрів. Ліквідація пожежі продовжується, рятувальники проводять розвідку в приміщенні", - повідомили нам у ДСНС Києва.

Наразі не повідомляється про постраждалих. Ліквідація пожежі триває.

Нагадаємо, напередодні в Подільському районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим піднявся високо в небо над центром столиці.

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