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Сильна пожежа в Києві: палає поруч з фунікулером (фото, відео)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
3507
Час на прочитання
1 хв
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Сильна пожежа в Києві: палає поруч з фунікулером (фото, відео)

фото / "Реальный Киев", Telegram

Загорілася відселена будівля на столичному Подолі.

В центрі Києва спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим піднявся недалеко від столичного фунікулеру і Поштової площі.

Як повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва, загорілася відселена будівля в Подільському районі по вулиці Боричів узвіз, 5.

"Загорілася чотириповерхова відселена будівля розміром 30 на 30 метрів. Полум’я спалахнуло в підвальному приміщенні, площа пожежі 100 квадратних метрів. Ліквідація пожежі продовжується, рятувальники проводять розвідку в приміщенні", - повідомили нам у ДСНС Києва.

Наразі не повідомляється про постраждалих. Ліквідація пожежі триває.

Нагадаємо, напередодні в Подільському районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим піднявся високо в небо над центром столиці.

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Дата публікації
Перегляди
3507
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