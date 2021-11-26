"Сильні люди": Зеленський назвав членів своєї команди, роботою яких він задоволений

За словами глави держави, Андрій Єрмак є потужним керівником ОП.

Президент Володимир Зеленський назвав урядовців та членів своєї команди, роботою яких він задоволений.

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Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань президенту України" 26 листопада.

"Вважаю, у нас є декілька кадрових перемог. Я вважав, їх будуть десятки. У мене немає десятків перемог кадрових, тому що навіть нові люди, які приходили, на жаль, деякі не змогли витримати тиск. Я радий, що я витримую, і декілька людей у мене дуже потужних", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що серед новий людей, які приєдналися до його команди, є дуже сильні.

"З іншого боку сказати, що декілька людей, які не приходили зі мною, які з'явилися потім - їх стає все більше. Я вражений. Сильні люди. Я задоволений сьогодні міністром інфраструктури (ред. - Олександр Кубраков), Юлією Свириденко - першим віцепрем'єром. Я вважаю, що у нас нарешті з'явився міністр економіки. Вважаю, вона професійна і порядна. Вважаю, що в нас чесний і професійний міністр охорони здоров'я (ред. - Віктор Ляшко). Вважаю, у нас дуже потужний голова Офісу (ред. - Андрій Єрмак), у якого такий важкий хрест. Стільки зрад, скільки про нього казали, - це неймовірно несправедливо. Через те, що він повертає людей, займається дуже складними справами, міжнародними речами. З міністром закордонних справ вони разом це роблять. Це великий тиск: не помилитися, не підвести державу", - наголосив очільник держави.

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