Сильні вибухи в окупованому Криму та ураження штабу Чорноморського флоту: що відомо про "бавовну"

Російське ППО працювало навіть просто над головами людей.

В окупованому Криму 22 вересня гриміли гучні вибухи. Спочатку гауляйтери все заперечували, проте після відео визнали - "прильоти" були. Відомо про влучання у штаб Чорноморського флоту у центрі Севастополя.

Що відомо про "бавовну" в Криму - у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Атака на окупантів у Севастополі: що відомо

У центрі Севастополя 22 вересня прогриміли сильні вибухи. "Прилетіло" у штаб Чорноморського флоту. Він завжди був символом російської присутності в регіоні.

Звуки прильотів та роботи ППО устиг із набережної зафільмувати один з іноземців.

"ППО в небі, над моєю головою просто в центрі Севастополя. Дуже дивна сцена - люди продовжують купатися он там внизу, люди з дітьми продовжують насолоджуватися красивою бухтою", - каже він.

Фото: скриншот

Улмаки від ракетного удару розкидало на на сотні метрів, поблизу місця прильоту окремі мешканці Севастополя раптово згадали українську мову.

"Так, почалося", - чути.

Місцеві розповідають - повітряна тривога пролунала лише після влучання.

В російському Міноборони заявили, що збили щонайменше 5 ракет, але кадри руйнувань говорять про серйозне ураження штабу. На місце прильоту прямують пожежні машини та швидкі. Пізніше з'явиться інформація про одного загиблого. Але її замінять - не загинув, а "зник безвісти". Скільки людей зазнали поранень тримають у таємниці.

Де ще лунали вибухи?

Паралельно із Севастополем вибухи пролунали у Бахчисарайському та Сімферопольському районі, а також районі Первомайського та Красногвардійського. В ссоцмережах пишуть про потрапляння в одну з військових частин.

Радник так званого "губернатора" Аксьонова запевняє, що то палала трава від уламків збитої ракети.

Чим ЗСУ могли атакувати окупантів

Українські сили оборони пізніше підтвердять свою причетність до атаки на штаб флоту, а у командуванні Повітряних сил ЗСУ анонсують нові.

"Ми ж обіцяли далі буде. Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.

Що саме прилетіло по окупантам наразі невідомо, але раніше Повітряні сили користувалися британськими далекобійними ракетами Storm Shadow.

Кримський міст. ФОТО: кримські пабліки

В Криму останні кілька тижнів "бавовна" квітне регулярно. Лише цієї середи поцілили по командному пункту поблизу Севастополя. Це була спільна операція СБУ, повітряних сил та військово-морських сил. По місцю дислокації окупантів влучили після того, як підтвердилося, що у частині перебувають керівники флоту.

Ефективність ударів вже давно розвінчала міф про те, що анексований півострів окупанти захистили щільними лініями ППО. У Криму уже відчули - російська армія безсила перед ударами українських сил.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що Служба безпеки та Військово-морські сили завдали масштабного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово анексованому Криму.

Раніше стало відомо про ураження підводного човна "Ростов-на-Дону" та великого десантного катера.

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