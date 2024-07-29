"Сильний противник": воїни ССО відверто розповіли про те, як воюють росіяни

Сьогодні день Сил спеціальних операцій. Офіційно цей рід військ створений у 2016 році. Однак і до того нинішні підрозділи ССО брали участь у російсько-українській війні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Шворак.

У 2014 спецпризначенці їхали на війну в напіврозвалених вантажівках, у формі зі секонду, "дерев’яних" чоботях зі старою радянською зброєю. І попри це зупиняли ворога. Зокрема відбили і утримували Донецький аеропорт. За надлюдську витримку і боєздатність їх назвали "кіборгами".

Хроніки 2014 року

Тепер простіше перелічити чого немає на озброєнні в ССО. Змінилася й підготовка воїнів. Нині бійці - це оператори і їх готують за стандартами НАТО. Охочих потрапити в ССО ніколи не бракувало - відбір тут суворий. Юний офіцер з позовним "Морган" мріяв про це з дитинства. Коли почалася російсько-українська війна він ще вчився у школі. Його власний перший бойовий вихід був на початку повномасштабного вторгнення.

"Мінування доріг, тих шляхів, якими користувалися збройні сили Російської Федерації з метою постачання своїх сил і інших цілей. Вийшли в район, замінували дороги протитанковими мінами. Це була звичайна робота, яку виконували абсолютно всі групи всіх наших полків Сил спеціальних операцій. Але так як вона була першою, то вона запам'яталася більше за все", - каже "Морган".

"Коли кацапи тільки заходили на територію України, було де розгулятися вовкам. Наносилось максимальне ураження по їхнім тиловим колонам, проводились засідки, диверсії, наведення та корегування авіації, артилерії - все решта. За ці два роки противник порозумнішав - він же також навчається і можна сказать, що сильний противник не будемо кривити душею", - додає "Арей".

За два роки війна дуже змінилася, підтверджує позовний "Флеш". Він повний кавалер орденів "За мужність", одужує після чергового поранення. Боєць певен: перемогу принесе лише постійний розвиток та вдосконалення.

Техніка ССО

"Наш противник, наприклад, має велику кількість людей, має велике забезпечення, але не може його застосувати ефективно. Якщо вони здобудуть в цьому перевагу - то нам так само доведеться збільшувати кількість. Зараз ми намагаємось меншою кількістю боротися проти більшої кількості противника і використовуємо більш технічні засоби, які дають нам можливість ефективніше знищувати ворога", - пояснює "Флеш".

До повномасштабного вторгнення цього дня спецпризначенці шикувалися на плацу в пам’ять про своїх загиблих побратимів. Бо для ССО 29 липня - це трагічний день. У 2014 році під час пошуку пілотів збитих літаків неподалік Латишевого на Донеччині потрапили у засідку і загинули дві групи спецпризначенців.

Тренування воїнів ССО

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