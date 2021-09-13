Гучний скандал під Києвом: чому колишні чоловік та дружина ніяк не поділять "викраденого" сина

Гучний скандал під Києвом: чому колишні чоловік та дружина ніяк не поділять "викраденого" сина

За словами матері хлопчика, її колишній чоловік влаштував цілу спецоперацію, щоб забрати Дмитрика, а батько каже, що рятував його.

Під Києвом з двору будинку зник трирічний хлопчик. Пригода сталася у неділю, 12 вересня, у селі Богданівка Броварського району, в котеджному містечку Нова Богданівка, коли малюк грався зі своєю старшою сестричкою.

Мати дитини одразу забила на сполох і звернулася до поліції.

Вдень, 13 вересня, правоохоронці повідомили, що маленький Дмитрик перебуває зі своїм рідним батьком і все з ним гаразд.

Мама хлопчика каже, що колишній чоловік влаштував цілу спецоперацію, аби забрати сина. А батько стверджує, що забрав сина, бо йому потрібне обстеження і лікування щодо затримки розвитку. Крім того, за словами Євгена, який за фахом педіатр, у трирічного Дмитрика зараз сильна застуда, яка загрожує ускладненнями. ТСН.ua зібрав усе, що відомо наразі про цю подію.

"Влаштував цілу спецоперацію"

Колишній чоловік Євген, за словами Юлії, влаштував цілу спецоперацію і підключив до неї ще чотирьох спільників.

За даними мами малюка, її ексчоловіку нібито допомагали незнайомці. Один з них пробрався у двір будинку, де жила жінка з двома дітьми. Мати якраз наливала компот сину, який захворів, коли незнайомець схопив хлопчика та передав його іншому чоловікові через паркан. Той заніс трирічного Дмитрика до машини. Юлія каже, що дитина голосно кричала та плакала.

На сторінці жінки у Facebook оприлюднено відео моменту "викрадення" її сина.

Опубліковано Лідією Сичовою Неділя, 12 вересня 2021 р.

"Потім вони дуже швидко застрибнули в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку", - додала вона.

На пошуки авто одразу зорієнтували групи реагування патрульної поліції. Автомобіль Subaru Forester знайшли в полі за кілька кілометрів від села. Відомо, що чоловіки пересіли на інше авто та поїхали.

У сестрички Дмитрика – панічна атака

За словами Юлії, це все відбувалося на очах у сестри Діми - восьмирічної Даші, її трясе і досі. Жінка каже, що викрадачі довели її старшу доньку до панічної атаки.

У коментарі ТСН.ua Юлія розказала, що з батьком Дмитрика Євгеном вони розійшлися приблизно рік тому, офіційно розписані не були, жили у цивільному шлюбі. Дмитрик був їхньою спільною дитиною, а старшу дочку Юлії - восьмирічну Дашу - Євген удочерив.

"Даша переживала, що у них з братиком різні прізвища та по-батькові, тому ми тоді вирішили, що так буде краще", - каже жінка.

Після того, як пара розійшлася, Юлія та Євген перестали спілкуватися. Їхні стосунки погіршились.

Жінка каже, що на аліменти не подавала, але Євген сам виплачував гроші на сина.

"Погрожував, що відбере сина"

Юлія повідомила, що її ексчоловік неодноразово погрожував, що відбере дитину.

"Цитую: "А як вас с*к ще карати". Пішов до органу опіки, щоб розділити проживання Діми, а, коли йому прийшла повістка до суду (бо після численних нападок я вирішила захистити свою дитину і подати на визначення місця проживання), в день свого відвідування, організував все як в кращих американських бойовичках. Ця людина вкрала мого сина", - розповіла вона.

Мати зазначає, що її трирічний малюк хворіє і дуже прив'язаний до неї.

"Дуже багато рекомендацій стосовно психоемоційного стану, йому потрібно максимально уникати стресів! У неділю у мого хлопчика піднялася температура… Але найголовніше те, що він дуже прив'язаний до мене", - каже жінка.

"Я не аб'юзер, не педофіл і не психопат..."

Батько Дмитрика в ексклюзивному коментарі ТСН.ua, пояснив, чому забрав його у матері. Чоловік розповів, що сину потрібне обстеження і лікування щодо затримки розвитку. Крім того, за словами Євгена, який за фахом педіатр, у трирічного Дмитрика зараз сильна застуда, яка загрожує ускладненнями.

Коли ТСН.ua домовлявся з батьком маленького Дмитрика про розмову, він одразу зазначив, що не хоче влаштовувати із особистого життя шоу, але погодився пояснити свою позицію.

"Мені потрібно себе хоча б базово захищати і в цілому пояснити те, що відбувається. У нас з Юлією, дійсно, складна сімейна ситуація, але це виключно наш внутрішній сімейний конфлікт. Чесно, не уявляю, що вона зараз говорить конкретно вам, тому що її позиція змінюється ледь не щогодини. Озвучу всі позиції разом на випередження: я не гей, не педофіл, не аб'юзер, не насильник, не мародер, не хуліган, не психопат, не Волан-де-Морт, тощо, не знаю, яким є актуальне звинувачення на поточний момент", – каже Євген.

Чоловік розповів, що весь той рік, що вони з Юлією (мамою Дмитрика – ред.) жили окремо, він брав (наскільки дозволяв конфлікт, що наростав поступово) участь у житті сина Діми і дочки Даші (донька Юлії від попередніх стосунків – ред.), яку він удочерив кілька років тому.

"Синові потрібне обстеження і лікування"

За словами чоловіка, синові Дмитру необхідно обстеження і лікування щодо затримки розвитку, які не були проведені.

"У мене вища медична освіта за фахом педіатрія, це до питання про забезпечення благополуччя дитини як конкретно зараз, так і в подальшому", – додав він.

Також Євген виклав свій погляд на ситуацію, що сталася у неділю, 12 вересня.

"Приїхавши вчора на побачення до сина, я побачив, що він дуже хворий (застуда у маленьких дітей може протікати з ускладненнями). Що цікаво – Юлія цього не заперечує, але намагається використовувати проти мене. Так, батьки, і особливо батьки-лікарі, можуть впоратися з більшою частиною ГРВІ, але тут під питанням була госпіталізація. Відразу ж я записав дитину до лікаря, але не зміг умовити Юлю з'їздити разом. Далі діяв по ситуації, думаючи тільки про його здоров'я. Дитина завжди в цей час була зі мною поруч, і ми змогли вчора потрапити до компетентного фахівця", - розповідає батько.

За словами Євгена, вчорашнє обстеження у педіатра підтвердило серйозність його побоювань на рахунок здоров'я дитини, а також "неефективність вжитих мамою заходів – і щодо екстреного питання щодо ГРВІ, і щодо затримки розвитку".

"Зараз я його лікую за вчорашніми рекомендаціями, і вже є позитивний ефект. У разі можливого погіршення стану – будемо госпіталізуватися, як нам вчора сказали. Діма нагодований, чистий, спокійний, відпочиває і грає", – запевняє Євген.

"Я багато тижнів отримував погрози з боку батька Юлії"

На запитання ТСН.ua, що ж то була за "спецоперація" із залученням нібито чотирьох спільників, Євген відповів так: "Я багато тижнів отримував погрози з боку батька Юлії. Оскільки на території будинку під час мого перебування в гості до Юліної сім'ї також заходили сусіди зі спиртним, усвідомлюючи весь обсяг ризику, я вжив додаткових заходів безпеки – організував свою охорону. Саме її наявність і допомогу Юлія зараз обставляє як спецоперацію".

Євген також розказав, чому наразі не розкриває свого поточного місцеперебування.

ТСН.ua

"Поки я був змушений перебувати на території їхнього будинку (родини Юлії – ред.), під час візитів до дітей, від батька Юлії мені неодноразово надходили погрози фізичної розправи (привід завжди знайдеться, я один – їх троє: Юля, її батько і мати). Але заради сина, я, ризикуючи власною безпекою, продовжував здійснювати візити. Ну, а наразі мені потрібно лікувати сина і я реально побоююся за своє життя", – зазначив батько Дмитрика.

"Дитина з батьком, їй нічого не загрожує"

У поліції з'ясували, де перебуває малюк. Виявилось, що весь час хлопчик був із батьком.

У поліції кажуть, що загрози життю та здоров’ю маленького Дмитрика немає.

"Найближчим часом чоловік прийде до працівників Броварського районного управління поліції, органів опіки та піклування і надасть пояснення своїм діям", - повідомили у поліції.

Крапку у справі має поставити суд

Згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, батькові було дозволено відвідувати дитину лише у присутності матері.

Водночас Євген каже, що це рішення "ніякої хоч скільки значущої сили нині не має". Він це рішення хоче оскаржити. Каже, що буквально благав селищну раду дати йому можливість обстежити дитину щодо затримки розвитку, але лише чув відмовку, мовляв, у них "нема підстав вважати дитину недообстеженою".

"Батьківських прав я не позбавлений, в суді порядок мого спілкування з дитиною, а також місце його постійного проживання не визначені. Я можу бути з ним коли і скільки необхідно, це не заборонено (як і будь-який інший батько або мати без який би судового рішення)", - резюмував батько Дмитра.

Зазначимо, що 24 вересня має відбутися суд, який остаточно визначить місце проживання малюка.

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