Силовики переведені у посилений режим служби: як вони працюють і як до цього ставляться українці

Також зараз посилено охорону адмінбудівель, об'єктів інфраструктури та великих підприємств, а на вулицях збільшили кількість патрулів.
Національна поліція, Держприкордонна служба та Держслужба з надзвичайних ситуацій відучора, 14 лютого, працюють у посиленому режимі. Таку зaяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Про те, як люди ставляться до збільшення силовиків на вулицях - 16 лютого у сюжеті ТСН.18:30.
Міністр внутрішнніх справ додав: нині посилено охорону адмінбудівель, об'єктів інфраструктури та великих підприємств, а на вулицях збільшили кількість патрулів. Особливу увагу звертають на людей, які приїхали з-за кордону, а також на тих, хто фотографує адміністративні будівлі. У бойову готовність приведено підрозділи Національної гвардії.
Деним Монастирський закликав громадян із розумінням поставитися до збільшення патрульних та нацгвардійців на вулицях, а ще - до перевірки документів, автомобілів або вантажавок.
"Органи Національної поліції переведені на посилений режим роботи. Так само, у посиленому режимі працює Національна гвардія, прикордонники, ДСНС. Для нас з вами це означає, що на вулиці буде більше поліції, будуть посилені пункти пропуску на кордоні, але це в жодному разі не обмежує права громадян", - сказав очільник.
Нагадаємо, очільник Нацполоції Ігор Клименко повідомив, що перехід на службу в посиленому режимі вже дає перші позитивні результати. Які сам - читайте тут.
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