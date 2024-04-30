Сільська драма на Житомирщині: вчитель ножем убив колишнього учня, іншого – сильно поранив

До 23-річного педагога юнаки поїхали з'ясовувати стосунки, бо начебто той залицявся до одинадцятикласниці.

Трагедія на Житомирщині – вчитель ліцею вбив 17-річного хлопця, ще одного, 18-річного, поранив. Юнаки були двоюрідними братами і раніше у нього вчилися. До педагога ж поїхали з'ясовувати стосунки, бо начебто той залицявся до одинадцятикласниці.

Подробиці драми – в сюжеті ТСН.

Також читайте На Житомирщині чоловік застрелив дружину через ревнощі

Біля магазину в селі Луковець Житормирської області видно квіти. Саме тут загинув 17-річний хлопець, його 18-річний брат зазнав тяжких поранень. Цим закінчилися розбірки з їхнім колишнім вчителем.

Директор ліцею Вадим Новицький добре знає всіх трьох. 23-річний вчитель фізкультури Сергій Васильович – колишній учень цієї ж школи. За словами директора, молодий педагог викладає тут уже 2 роки, і без жодних зауважень.

"З боку батьків чи учнів жодних сигналів, навіть найменших, про те, що він якийсь неадекватний чи він нетактовно поводиться з учнями, не було абсолютно", – запевняє директор.

17-річний Ярослав і 18-річний Віталій – двоюрідні брати. Цей ліцей вони закінчили торік, навчалися в одному класі. Сергій Васильович викладав і у них.

Розгортатися конфлікт, кажуть у поліції, почав ще вдень. Вчитель розповів слідчим, що юнаки зателефонували йому з погрозами через ученицю його ліцею. Закидали педагогові залицяння до неї. Але сама дівчина це спростовує.

"Жодних натяків на якісь там стосунки – в тому, в чому звинувачували його хлопці – не було. Це з її слів", – каже речниця Нацполіції Житомирщини Вікторія Дубовик.

"Я мав розмову з матір'ю цієї учениці. Вона категорично заперечує будь-яку причетність своєї дитини до цієї справи", – додає директор ліцею.

А за кілька годин після дзвінків колишні учні приїхали до педагога додому.

Мати вчителя, яка в той час поралася по господарству, каже: не може й досі отямитися. Її чоловік, пан Василь – із загіпсованою рукою. Чоловік тримається за серце, згадуючи про те, що трапилося. Розповів ТСН, що юнаки напали на нього з сином.

У вчителя ж, каже мати, в кишені був ніж, яким він перед тим порався по господарству.

Натомість у матері пораненого юнака – своя версія. Каже, брати святкували 18-річчя її сина, визнає, що пили алкоголь. Але стверджує, що саме вчитель покликав їх додому, де і стався конфлікт.

"Каже, де ви там? Я вас жду. А ці напідпитку добираються туди. Вони не встигли з машини вийти, як він їх поклав – і батько, і син", – стверджує мати пораненого хлопця.

Стан пораненого хлопця медики стабілізували. Розповідати, що сталося, він не хоче. Вчителя затримала поліція.

"Він показав ніж, почав одразу надавати всі пояснення: з його слів, він таким чином захищався", – розповідають у поліції.

Все це ще мають дослідити слідчі. Тим часом чоловіка помістили під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення. Пораненого хлопця перевели з реанімації до хірургії, його двоюрідного брата вже поховали.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Сільська драма! Під час розбірок учитель ножем убив колишнього учня, іншого - сильно поранив!