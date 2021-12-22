Сільський гламур і пригоди італійця на Черкащині: як в Україні стають популярними в Tik-Tok

Сільський гламур і пригоди італійця на Черкащині: як в Україні стають популярними в Tik-Tok

Тіктокери показують, як консервують огірки чи копають картоплю.

В Інтернеті все популярнішими стають тіктокери, які показують звичайне життя, без прикрас та пафосу. Їхні відео набирають мільйонні перегляди та тішать підписників.

Про це 22 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Син та мати показують життя без прикрас

У їх рідному селі на Одещині родину Ахметянових жартома називають місцевими зірками. І просять фото на згадку. За півтора року 59-річна Ольга та її син Андрій стали популярними в Tik-Tok. У них 400 тис. підписників та 6 млн вподобань. Родина показує життя без прикрас, чим смішить своїх підписників.

"Іноді в Інтернеті жарти знаходимо, адаптовуємо їх під себе", - кажуть тіктокери.

Народний TikTok: чому відео з неприкрашеним життям людей набирають мільйони переглядів

Ліплять пельмені, консервують огірки і показують це на Tik-Tok

Сестри Олена та Світлана підкорюють Tik-Tok тим, що ліплять пельмені, копають картоплю, їздять на мотоциклі та співають. Дівчата кажуть, що вони показують життя таким, яке воно є насправді.

Один із найпопулярніших їхній роликів - консервація огірків. Зніматись на відео не соромляться і їхні чоловіки.

Сільський гламур тіктокерів із народу так захопив глядачів, що від фанатів немає відбою. Місцеві знаменитості кажуть, що їх всюди впізнають.

У Tik-Tok дружина-українка пояснює чоловіку-італійцю українські традиції

Також популярними тіктокерами є подружжя Марини та Джузеппе з Черкащини. Пара познайомилась в Італії, мешкає в Україні. Жінка знімає відео, як навчає свого чоловіка українських традицій, та "збирає" сотні тисяч переглядів.

На відео італієць куштує українські страви, ділиться враженнями, а справжнім культурним шоком для Джузеппе стало те, що в Україні ламають спагеті. Останнє відео в Tik-Tok набрало аж 3 млн переглядів. Італійські родичі та друзі від контенту в захваті.

Самі ж Марина та Джузеппе запевняють, що для них головне не зірковість, а підняти настрій: і собі, і людям. Тіктокери планують і надалі смішити своїх глядачів, а ще - купити козу. І розорати город.

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