Сім місяців підготування і 27 годин операції: у Туреччині роз'єднали сіамських близнючок

Сім місяців підготування і 27 годин операції: у Туреччині роз'єднали сіамських близнючок

Дівчатка народилися у Камеруні.

Турецькі медики успішно прооперували сіамських близнючок Елізабет та Мері, які народилися у Камеруні. Дівчатка були з'єднаними в зоні поперека.

Чим дівчатка здивували батьків після роз'єднання - дивіться у сюжеті ТСН.Ранок 3 листопада.

Більшу частину життя Елізабет та Мері звикли бути постійно разом. Однак нині зможуть поїхати додому в окремих кріслах. Їхня мама згадує, що лікарі відразу не повідомили, що близнюки з'єднані.

Батьки Елізабет і Мері певні, що їхні донечки відчували шалений дискомфорт. Відтак, знайшли медиків, які допомогли б малечі - зголосилися лікарі з Туреччини. Підготовка до операції тривала сім місяців. Складне хірургічне втручання турецькі медики планували за допомогою 3D-моделей. Операція тривала 27 годин. Все минуло успішно.

Новини світу: турецькі медики успішно прооперували сіамських близнючок

Батько дівчаток вже розмірковує про майбутнє доньок. Хоче, аби вони допомагали дітям у рідному Камеруні. Самі ж Елізабет та Мері зробили те, що не могли увесь цей час. Щойно одужали, Мері почала співати і повзати, а Елізабет - танцювати і говорити.

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