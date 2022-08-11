Сім областей України опинилися під вогнем російських окупантів: яка ситуація у регіонах 11 серпня

Ніч проти 11 серпня у більшості регіонів України минула відносно спокійно, але сім областей були під вогнем російський окупантів. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, на Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

Сумська область

Вночі — мінометні обстріли Хотінської, Юнаківської, Середино-Будської громад. Інформація щодо наслідків уточнюються. За минулу добу росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по територіях громад: Білопільської, Краснопільської, Новослобідської, Сумської, Хотінської. Використовували також стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута.

Дніпропетровська область

Ворог обстріляв Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Дніпровський райони. У Нікопольському під удар потрапили Нікополь та Червоногригорівська громада. У Нікополі двоє людей загинули, семеро поранені, серед поранених — 13-річна дитина. У місті пошкоджено понад 40 багатоповерхівок, три школи, магазини, гаражі, автівки. Перебито лінію електропередач, понад 6000 людей без світла. У Нікополі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих квартир.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено 14 будинків, амбулаторія, стадіон та магазин. Також перебито лінію електропередач. До тисячі людей без світла. Без постраждалих. У Синельниківському районі ворог обстріляв Великомихайлівську громаду. Пошкоджені кілька будинків та млин. Постраждала літня подружня пара. Жінка у лікарні. У Криворізькому районі росіяни з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду. Було дві пожежі. Люди не постраждали. У Дніпровському районі — "приліт" ракети. Дані щодо наслідків уточнюються.

Харківщина

Сьогодні близько 4.30 — влучання в Київський район міста Харків, пошкоджена одноповерхова офісна будівля, балкони та вікна в житловому домі. Пожежі та постраждалих немає. По області окупанти наносили удари по Харківському району (у Циркунах - 12 пожеж), Чугуївському, Ізюмському районах. За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждала одна людина, стан середній.

Луганська область

Протягом минулої доби росіяни застосовували авіацію поблизу вісьмох населених пунктів, розташованих на межі областей.

Безуспішно штурмували одразу за вісьмома напрямками – під тиском ЗСУ повсюди відступили. Ще на трьох ділянках бої тривають і дотепер.

Донеччина

Вночі — обстріл Краматорська ракетним комплексом С-300. Пошкоджено щонайменше три приватні будинки. Про постраждалих інформація поки що не надходила. За добу росіяни обстріляли Авдіївку, Красногорівку, Курахове, Бахмут, Мар’їнку, с. Кам’янка, с. Карлівка, с. Олександропіль, с. Ласточкине. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 12 приватних житлових будинків, будівлі ПрАТ "АКХЗ", магазин, електромережа, службовий автомобіль. За добу по області 11 загиблих та 8 поранених цивільних.

Миколаївська область

Учора ввечері та сьогодні зранку ворог обстрілював с. Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає. Баштанський район: вчора з вечора — обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Станом на зараз тривають обстріли за межами громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнали села Лепетиха та Кавказ. В селиші Березнегувате внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Херсонська область

Завдають ударів окупантам українські захисники, зокрема нанесено удари ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС. Також вночі було знищено декілька складів та позицій військових РФ, які розміщені на Херсонщині. Минулої доби російські військові продовжили здійснювати обстріли із танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдали авіаційних ударів поблизу громад, які межують із деокупованими селами та сусідніми регіонами. Також окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Через бойові дії тривають пожежі на всій території області. Масштабна пожежа трапилася на адмінкордоні "Чонгар", до цього там було чути вибухи.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 169-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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