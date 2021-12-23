Сім років не знали, що з ним сталось: у Львові поховали 27-річного військового, який загинув 2014 року

Сім років не знали, що з ним сталось: у Львові поховали 27-річного військового, який загинув 2014 року

Окупанти довго не віддавали тіла покійного, а коли це сталось, то військового поховали, як невідомого.

У Львові поховали воїна 80 окремої десантно-штурмової бригади Руслана Янковського, який загинув у 2014 році під час оборони Луганського аеропорту.

Про це 23 грудня йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Руслану Янковському було 27 років, коли він загинув. На фронт потрапив одним із перших. Був командиром протитанкового відділення. У серпні 2014 під час оборони Луганського аеропорту Руслан і ще кілька його побратимів загинули. Їхні тіла тривалий час ворог не віддавав, а коли це нарешті сталося, бійців поховали як невідомих. Руслана Янковського вдалось ідентифікувати лише після кількох експертиз.

Львів ушанував Руслана Янковського - воїна 80 окремої десантно-штурмової бригади | Новини України

"Коли вже брали аеропорт, то під час обстрілу він і загинув. Це сталося на окупованій території, тіла довго не могли забрати", - сказав командир батареї протитанкових керованих ракет, побратим загиблого Вячеслав Кушнірук.

"Пройшло вже 7 років, не могли підтвердити чи загинув, чи пропав безвісти, чи був у полоні. Тепер хоч знатимемо, що він загинув і пишатимемось, що в нас був такий молодший сержант", - каже технік батареї протитанкових керованих ракет 80 бригади Сергій Волошин.

Читайте також: