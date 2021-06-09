Сім ударів в голову та по обличчю: хто відповідатиме за цькування дитини на камеру

У дівчини діагностувати струс мозку. Відео ж підлітки миттєво поширили в соцмережах.

У центрі столиці компанія підлітків побила до струсу мозку 12-річну дівчинку, таким чином бажаючи її провчити. Усе це знімали на телефон й одразу викладали в соцмережі. А потім погрожували, що ці знущання не останні.

Про те, чому діти дедалі частіше вирішують свої стосунки за допомогою знущань і як це відвернути - 9 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Один за одним шестеро підлітків підходять до дівчини та просто об голову розбивають сирі яйця. Усе це їх веселить. Кожен удар знімають на відео. Це центр Києва, де завжди велелюдно, але ніхто з перехожих їх не зупиняє.

Підлітки атакували 12-річну Катерину. Із новими друзями шестикласниця познайомилася пів року тому. Усі були старші за неї на два, а то й чотири роки. Того дня вони домовилися про зустріч на Поштовій площі, дівчина не уявляла, що з нею можуть так учинити. Хоча була свідком цькувань без причини.

"У мене був просто ступор, я не знала, що робити. Я думала, що це якийсь жарт, я взагалі не очікувала такого. І начебто вони ніколи такого не робили. Я не бачила такого", - розповідає постраждала школярка Катерина Солодкіна.

Сім ударів у голову та кілька по обличчю. У дівчини діагностувати струс мозку. Відео ж підлітки миттєво поширили в соцмережах.

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Мама школярки Дарина одразу звернулася до поліції. Там уже відкрили кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень.

Хто відповідатиме за це - підлітки чи їхні батьки залежить від віку дітей. Повнолітнім загрожує рік виправних робіт або штраф, неповнолітні ж чекатимуть рішення суду.

"Це можуть бути застереження, відправлення неповнолітніх до якогось виховного закладу, це може бути обмеження якогось дозвілля, ну це вже вирішує суд. Ну і в подальшому, звісно, така дитина має бути, перебувати на обліку в Секторі регіональної превенції за своїм місцем проживання", - зазначили у поліції.

Катя переконана, приводом для знущань була розказана мамі таємниця. Чим займалися підлітки, поки не бачать їхні батьки, журналістам розказувати не хоче.

Привселюдне цькування викликало хвилю обурень у соцмережах. Під свій контроль справу навіть узяли народні депутати.

"І наше завдання: аби правоохоронці встановили всіх задіяних осіб, і щоб кривдники були притягнуті до відповідальності. У разі, якщо вони відповідають віку, за якого вони можуть бути притягнуті до відповідальності, то ок . Якщо ні, то за них мають нести відповідальність їхні батьки", - говорить правозахисниця і лідерка жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.

Уповноважений президента України з прав дитини каже, булінг або цькування - це одна з форм насилля серед підлітків. Батькам радить звертати увагу на зміну в поведінці дітей. Раптова відмова йти до школи, уникання зустрічі з однолітками та втрата сну - все це може бути наслідком знущань.

Новини України: у Києві підлітки знущалися над 12-річною дівчинкою, розбиваючи яйця на її голові

Знущання та присоромлення інших на камеру - все це викривлені способи заявити про себе та стати популярними серед однолітків. А ще - можливість привернути до себе увагу батьків. Саме через недостатнє спілкування з ними підлітки готові на такі радикальні кроки. Тому психологи радять вибудовувати довірливі стосунки з дітьми, бути для них прикладом та приділяти якомога більше часу.

"Якщо дитина має достатньо уваги з боку батьків, якщо її достатньо обіймають, приділяють достатньо уваги, достатній рівень відвертості, якщо немає жорстких заборон - така дитина не буде тяжіти до таких компаній", - говорить психолог-психотерапевт Денис Лавриненко.

Для мами Каті нині важливо не лише покарати кривдників, а й достукатися до їхніх батьків. Адже ті, як і вона, до кінця не знали, чим насправді займаються їхні діти, коли їх не бачать дорослі.

Тим часом в Херсонській області у школі учень 8 класу принижував молодшого і фільмував це на телефон. Хлопчик змушував шестикласника говорити нецензурні слова, обмотатися плівкою, виносити з дому гроші, ображав і лякав.

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