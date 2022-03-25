Сім вантажівок з Польщі: до Києва прибула допомога для тих, хто ризикує життям заради безпеки в Європі

Сім вантажівок з Польщі: до Києва прибула допомога для тих, хто ризикує життям заради безпеки в Європі

Гуманітарна допомога буде розподілена між військовими і мирними жителями постраждалих населених пунктів Київської області.

До столиці України доставили ще один вантаж з гуманітарною допомогою від Польщі. Тягачі з продуктами тривалого зберігання, медичними засобами та потрібним обладнанням відвантажили на польському кордоні, після чого фури вирушили до Києва.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Про безпеку доставки до місця призначення вже дбають українські урядовці разом з правоохоронцями та ЗСУ.

Від початку повномасштабної агресії Росії проти України польські сусіди зібрали дві з половиною тисячі фур з продуктами і медикаментами для цивільних та засобами захисту для військових. Допомогу для українців формують на запит українського уряду. Усе, аби підтримати Україну у боротьбі з російською ордою.

“Ми пишаємось тим що можемо стати пліч-о-пліч з вами, ви ризикуєте своїм життям заради безпеки в Європі”, - зауважив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

За його словами, гуманітарну допомогу надають не тільки поляки, але й благодійники з Німечиини, Італії та інших європейських країн. “Сподіваємось, що швидко підключаться міжнародні фонди”, - додав він.

За словами заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Бородая, допомогу буде розподілено на території Київської області, в населених пунктах, які постраждали від російських окупантів.

Сім вантажівок з гуманітарною допомогою для військових і мирних жителів доставили з Польщі

Нагадаємо, держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала в більш безпечні регіони.