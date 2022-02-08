Сімейні війни: на Прикарпатті жінка залізла до будинку колишньої дружини свого чоловіка, щоб зняти там відео

Сімейні війни: на Прикарпатті жінка залізла до будинку колишньої дружини свого чоловіка, щоб зняти там відео

Свої дії підозрювана пояснила "турботою про дітей чоловіка".

У с. Копанки Івано-Франківської області жінка залізла до будинку колишньої дружини свого чоловіка та знімала там відео, яке опублікувала в соціальних мережах. Потерпіла через це звернулась до суду.

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Про це йдеться у вироку Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, повідомляє ТСН.ua.

Суд встановив, що підозрювана у жовтні 2021 року залізла до будинку колишньої дружини свого чоловіка. Там вона вирішила проінспектувати умови, у яких живуть потерпіла та її діти.

Підозрювана заявила, що дбала про дітей чоловіка від першого шлюбу

На суді підозрювана провину визнала та розповіла, що приїхала в гості до дітей свого чоловіка. Проте колишня дружина її не впустила до помешкання. Тоді вона залізла до будинку та знімала побутові умови потерпілої на камеру. Згодом вона опублікувала відео у соціальних мережах, яке через 20 хв. видалила. Свої дії підозрювана пояснила тим, що була вражена поганими умовами, в яких живуть діти її чоловіка та вирішила таким чином подбати про них.

Потерпіла каже, що підозрювана постійно її ображає

Потерпіла на суді розповіла, що в неї є спільні діти з чоловіком підозрюваної. Через те нова дружина її ексчоловіка постійно її ображає. Жінка додала, що підозрювана знімала кімнату, в якій раніше жив її покійний батько. Вона зазначила, що не встигла там зробити ремонт, проте у її помешканні загалом є дев'ять кімнат і діти живуть в нормальних умовах. Вона просила суд стягнути з підозрюваної 30 тис. грн моральної шкоди.

Вирок суду

Суд визнав підозрювану винною за ч. 1 ст. 162 КК України. Її оштрафували на 850 грн. Також вона повинна заплатити потерпілій 3 тис. грн моральної компенсації.

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