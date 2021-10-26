Сімейний лікар не йде, а "швидка" не їде: як діяти, якщо ви захворіли на COVID-19

Сімейний лікар не йде, а "швидка" не їде: як діяти, якщо ви захворіли на COVID-19

Медики зізнаються, що просто не можуть впоратися з навалою хворих.

На тлі різкого зростанні захворюваності на коронавірус в Україні медична система здається по всім фронтам. У сімейних лікарі втричі більші навантаження, ніж за звичай, а екстрена медична допомога фіксує рекорди по викликах.

Про те, чи залишився запас міцності в української медичної системи через нову хвилю коронавірусу - 26 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Соцмережі переповнені скаргами на сімейних лікарів : кілометрові черги, не можливо додзвонитися, не приходять до дому на виклики. У МОЗ пояснюють - примусити сімейного лікаря піти на прийом до дому ніхто не може.

Як в ідеалі має діяти первинка для пацієнтів з підозрою на "ковід": сімейний лікар має оглянути пацієнта або на прийомі. Або опитати хворого телефоном.

Насправді, в коридорах амбулаторій - натовпи і черги хворих з температурами, задухами і кашлем. Черги тих, кому тільки запитати, і окрема черга - кому треба отримати свідоцтво про щеплення , або виправити помилки, щоб отримати сертифікат. Між ними суперечки і гвалт.

Лікарі працюють з потрійним навантаженням, бо частину колег забрали в центри щеплень , аби забезпечувати кампанію з вакцинації.

Медики зізнаються, що просто не можуть впоратися з навалою хворих. Тому фізично не можуть дістатися до хворих на домашні виклики, навіть якщо хворі лежачі.

У МОЗ лежачим пропонують одразу викликати "швидку".

Своєю чергою колега по департаменту заперечує слова очільника екстренної групи з первинної допомоги. Каже, у них і так побитий рекорд по викликах - "екстренка" захлинається і має виїздити лише коли:

задишка ;

біль у грудях ;

висока температура ;

запаморочення ;

втрата свідомості ;

сатурація нижче 92 .

Усім іншим відмовляють - через це постійно трапляються конфлікти.

Деякі українці, щоб не проходити всі кола пекла, вимушені самотужки тягнути хворих родичів до приймальних відділень лікарень, бо просто бояться, що ті помруть вдома, не дочекавшись медичної допомоги.

І хоча у МОЗ цього не визнають, медична система на порозі колапсу. Які запас міцності є на первинці, в екстреній чи стаціонарній ланці української медицини ніхто сказати не береться.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання