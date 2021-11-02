Сімейний лікар відмовився прийти додому: до кого звертатися хворим і де шукати допомогу

Сімейний лікар відмовився прийти додому: до кого звертатися хворим і де шукати допомогу

Відмова для однієї з пацієнток закінчилася смертю.

До "Сніданку" звернулась Анна Ткачова, мама якої не могла отримати допомогу, бо сімейна лікарка просто відмовлялась прийти до неї додому.

Що відомо про історію з сумним кінцем та як реагувати, якщо лікар відмовляється приходити додому, у сюжеті "Сніданку з 1+1".

У селищі міського типу Підгородна, що в Миколаївській області, мешкала 61-річна Валентина Кузьмівна. У жінки погіршилося самопочуття: стало важко дихати. "Ми вже до неї чотири рази викликали швидку допомогу. Мамі було важко пересуватись навіть по кімнаті. Вона ходить на двох палочках. Почалася сильна задишка. Вона вловлює повітря - їй просто не вистачає", - згадує Анна.

Також читайте Електронний лікарняний: як оформити та чи можна його отримати дистанційно

Лікарі швидкої приїздили, надавали допомогу і щоразу говорили, мовляв, потрібно звертатись до сімейного лікаря. Він мав би оглянути жінку, дати направлення на аналізи і до вузького спеціаліста. Валентина Кузьмівна фізично не могла самостійно дістатись до свого лікаря, а медичка щоразу відмовлялась приїхати до пацієнтки додому. Не погоджувалась вона і поспілкуватись дистанційно, щоб хоча б направити жінку на загальне обстеження. "Ми просили в нашого сімейного лікаря, щоб вона дала хоча б якесь направлення: поїхати до лікарні, зробити рентген, здати кров, аналізи. Але вона навіть цього нам не дала", - розповідає Анна Ткачова.

Слід зауважити, що це не єдиний маломобільний пацієнт, якого ігнорувала лікарка. "В сусідньому селі також ця Мар’яна, сімейна лікарка. Там навіть через будинок від ФАПу розташований. Не знаю - чоловік чи жінка, яким також важко пересуватись. Вона навіть через декілька хат не приходить", - каже жінка.

Після звернення "Сніданку" Валентина Тарасівна потрапила до лікарні. Утім, вона не пробула там й двох діб. Лікарі кажуть: якщо б жінка раніше отримала допомогу, вона могла б вижити.

Де шукати допомоги, якщо сімейний лікар не приходить на виклик

Із запитанням: чи повинен сімейний лікар ходити додому до маломобільних пацієнтів, "Сніданок" звернувся до Міністерства охорони здоров’я. Заступник міністра Ірина Микичак пояснює: лікар мав би прийти на допомогу, особливо в цих конкретних випадках. "Якщо є ситуація, коли треба організовувати допомогу в домашніх умовах, то лікар, спілкуючись з пацієнтом, а тим паче - коли родина звертається неодноразово, має все-таки вийти в сім’ю", - пояснила представниця МОЗ.

Якщо ж сімейний лікар відмовляється прийти, то варто звертатися до безпосередніх керівників лікаря. "У кожного медичного закладу є власник. Щонайменше - це голова територіальної громади. Далі - район, місто, область. Є департамент охорони здоров’я в кожній області. Їм трошки легше у кожному конкретному випадку втрутитися", - каже Ірина Микичак.

Також заступниця міністра радить звертатись до кол-центру МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19.

Слід зауважити, що зараз медична система України переживає реформу - першим етапом якої стала реформа первинної ланки. Це - сімейні лікарі, з якими треба підписати декларацію. У робочий час він постійно в доступі телефоном.

Подвійний формат роботи, а саме приймання наживо і теоефонні дзвінки, створив величезне навантаження на лікарів. Один лікар може мати майже кілька тисяч уже підписаних документів, а ще кількадесят людей у режимі очікування - на впадок, якщо раптом хтось із пацієнтів розірве декларацію. Крім того, пандемія ускладнює ситуацію, адже звернень через коронавірус набагато більше, ніж могло б бути зазвичай.



Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання