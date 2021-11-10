Симптоми коронавірусу за днями: чим підступна "Дельта" і як не потрапити до реанімації

Симптоми коронавірусу за днями: чим підступна "Дельта" і як не потрапити до реанімації

Перебіг COVID-19 пришвидшився, ускладнення з'являються раніше, хворі вже на 8 день можуть потрапляти до реацімації, розповідає лікар Тарас Жиравецький.

Коронавірус завдав потужного удару по Україні. Щодня про недугу дізнаються близько 20 тисяч наших громадян. Від COVID-19 померло понад 830 українців за добу. Це рекордна кількість жертв хвороби за весь час пандемії.

Чим підступний новий СOVID-штам "Дельта"? Як не пропустити небезпечний момент? Як проявляється хвороба за днями і чому температура 37 градусів на 7 день хвороби це ще не привід для радощів? Про це ТСН.ua розповів радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

Симптоми коронавірусу за днями

Зазвичай лікарі вважають початком коронавірусної хвороби - перший день появи у пацієнта симптомів, зокрема температури, каже лікар Тарас Жиравецький. За його словами, усі симптоми коронавірсу здебільшого не змінилися, пришвидшився лише перебіг COVID-19 і ускладнення починають з'являтися швидше. Медик розповів, як проявляється захворювання за днями.

1 день хвороби:

температура;

біль у м'язах;

головний біль;

іноді закладеність носа.

2-3 день

У ці дні може приєднатися кашель, діарея. У деяких хворих може бути так зване світле вікно, це період, коли температура нормалізується і пацієнт почувається досить непогано, каже лікар Жиравецький.

До 6 дня, за словами медика, "все відбувається досить спокійно", але, звісно, що буває і важкий перебіг з такими симптомами:

нудота;

діарея;

головний біль;

біль у м'язах;

втрата нюху;

зміна смаку.

Нетипові симптоми ного штаму "Дельта"

Нетиповим симптомом коронавірусу у деяких людей є втрата апетиту через сильну нудоту, відповідно і різке схуднення. Також новим проявом мутованого COVID-штаму "Дельта" є "незрозумілі стрибки температури", каже лікар Жиравецький.

За його словами, в одних пацієнтів у перші 3 дні є підвищена температура, далі вона зникає, або ще більше понижується до 36, або 35.8 градусів. Після цього температура може піднятися до 37-37,1 градусів, а в декого, гарячка може стрибнути і до 38°. Це відбувається на 6-7 день захворювання.

6-7 день: температура 38° - поганий симптом

Лікар Жиравецький каже, що "поганим симптомом на 6-8 день хвороби є температура 38 градусів". Таку температуру необхідно контролювати і "більш серйозно ставитись до недуги".

"Основним симптомом, який нас насторожував, це було підняття температури з 6-7 дня захворювання. Ми розуміли, що це стається не через вірус, а завдяки іншій причині, найчастіше - приєднання бактерійної інфекції", - каже медик.

Підступна "Дельта"

Медик зазначає, що температура 37 градусів на 6-7 день хвороби це ще не привід для радості, адже стан таких пацієнтів може різко погіршитись і вони можуть можуть потрапити до лікарні з сильним ураженням легень.

"В частини пацієнтів температура на 6-7 піднімається до 37,1°-37,2° і це не викликає занепокоєння лікаря, сатурація може бути нормальною, але через 1-2 дні вона може різко погіршитися. І ми розуміємо, що щось відбувається не так. Тоді пацієнтів ми скеровуємо на комп'ютерну томографію, або рентген і бачимо досить сильне ураження легень", - каже лікар Жиравецький.

Аби не допустити цього, медик радить здати аналізи.

"Єдиним шансом спіймати цей момент - на 6-7 день зробити аналіз на с-реактивний білок (CRP) і згодом повторити його через 2-3 дні. Таким чином ми можемо спробувати спіймати момент початку сильного запалення, яке потребує госпіталізації і потужного лікування", - каже лікар.

Тарас Жиравецький наголошує, що у випадку, коли с-реактивний білок піднявся до позначки вище 50, і КТ показує зміни у легенях, це означає що у хворого почався цитокіновий шторм. Таких пацієнтів лікувати вдома надзвичайно складно, каже медик.

"І ми отримуємо велику смертність, бо дуже багато людей не встигають дійти до лікаря, не встигають зробити ПЛР-тест", - каже Тарас Жиравецький.

8 день - ускладнення "ковіду" і загроза потрапити до реанімації

За словами лікаря Жиравецького, перебіг COVID-19 дуже пришвидшився, і ускладнення почали наставати набагато швидше. На 6-8 день хвороби пацієнти можуть мати досить сильні ускладнення, а деякі з них на 8 день ризикують опинитися в реанімації.

Перебіг COVID-19: псевдолегкий і важкий

Зараз на перебіг "ковіду" орієнтуватись досить складно, каже лікар Тарас Жиравецький, адже коронавірус може "діяти" непередбачувано.

"Якщо пацієнт має високу температуру постійно, вона погано збивається впродовж 5-7 днів, то це майже гарантовано тяжкий перебіг. Є псевдолегкий перебіг, коли пацієнт справді не відчуває проблем із сатурацією, немає високої температури на 6-7 день, але це не гарантія того, що у пацієнта не почнеться тяжкий перебіг через день-два. Це справді така заплутана ситуація, яку сам пацієнт, швидше за все, не зрозуміє. Самопочуття - зараз дуже суб'єктивне поняття", - зазначив лікар.

Якщо людина відчула перші симптоми недуги, то медик радить звернутись до сімейного лікаря і здати швидкий тест на коронавірус.

За чим потрібно стежити хворому

Якщо за призначенням лікаря, пацієнт лікуватиметься вдома, то необіхдно стежити за своєю температурою, сатурацією (рівнем кисню в крові), чи не з'явилась задишка і загальним станом організму.

"Якщо людина не може встати і дійти до кухні чи туалету, це вже ознака того, що щось відбувається не так", - підсумував Тарас Жиравецький.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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