Символізм Дня Незалежності: чи дійсно варто чекати на масштабний ракетний удар

Цей день є особливо символічним для нас, що робить його потенційною ціллю для агресора.

Небезпека з неба – посольство США попереджає про підвищену загрозу російських атак у День Незалежності України. Йдеться як про ракетні, так і про дронові удари. Хто під прицілом, скільки Росія накопичила ракет та скільки зможе застосувати – розповідається в ексклюзиві TSN.UA.

США попереджають про небезпеку

Посольство США в Україні випустило попередження щодо можливих масованих атак Росії на територію України 24 серпня 2024 року, в День Незалежності України. Цей день є особливо символічним для нас, що робить його потенційною ціллю для агресора, який намагається підірвати моральний дух і викликати паніку серед населення.

За оцінкою посольства США, в Києві протягом наступних кількох днів і впродовж вихідних є підвищений ризик нічних і денних атак російських безпілотників та ракет по всій території України у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності.

Американські дипломати звернули увагу на підвищений ризик атак, включаючи можливе застосування ракетних ударів та безпілотників. Посольство закликало громадян США, що перебувають в Україні, бути особливо обережними, уникати масових скупчень людей, обмежити пересування в місцях з потенційно високим рівнем небезпеки та бути готовими до екстрених ситуацій.

Історія попереджень

Це не вперше, коли західні партнери попереджають про підвищену загрозу в періоди, які мають особливе значення для України. Аналогічні попередження надходили і в минулі роки, зокрема на 23-24 серпня 2023 року. Тоді атаки також відбулися, хоча Україна успішно відбила більшість загроз. Примітно, що на День Незалежності у 2022 році у Києві та областях України було оголошено рекордну кількість повітряних тривог, але масованих обстрілів не було.

Атака на урядовий квартал?

Однак, деякі українські телеграм-канали поширили повідомлення з посиланням на Посольство США в Україні, що найближчим часом РФ нібито готує атаку на урядові об’єкти в Києві, у зв’язку з чим США нібито закликають своїх громадян терміново покинути Україну. Ці повідомлення одразу почали поширювати і російські пропагандистські ресурси.

Центр протидії дезінформації наголошує, що ця інформація є викривленою та не повною мірою відповідає дійсності, адже ТГ-канали посилалися на одне з повідомлень посольства США від 2022 року.

"Про жодні удари по урядових об’єктах та рекомендації залишити Україну в повідомленні Посольства США не йдеться", – наголошує ЦПД.

Київ готується до масованої атаки?

В свою чергу, одне високопоставлене джерело в українській обороні анонімно заявило британському виданню The Times, що офіційні особи зараз готуються до агресивної відповіді з боку Росії у вигляді спроб ударів по Києву через події в Курській області РФ. Співрозмовник зазначив, що це буде не кілька ракет, а значно більше.

"Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати світові, що вона всемогутня, і що щось на зразок Курська не залишиться безкарним. Це можуть бути сотні цілей із використанням складної зброї – крилатих ракет, балістичних ракет і "Шахедів". І це може бути великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", – розповів український чиновник на умовах анонімності виданню The Times.

Думка експертів

Думку про те, що Росія може здійснити комбінований ракетний удар на День Незалежності України, розділяє і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він нагадав, що останній масований ракетний удар відбувся 8 липня 2024 року, коли було задіяно 38 ракет. Тоді у столиці України фіксували прильоти у різних частинах міста.

Саме тоді ворог поцілив у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Загалом в цей день внаслідок масованих ударів Росії по Києву загинуло 33 людини, з них 5 дітей.

З того часу Росія застосовувала удари меншого масштабу, що може свідчити про накопичення боєкомплекту.

"По Україні вже давно не завдавалися масовані ракетні удари. Ті, що сталися 8 липня чи 1 червня, я не відношу до цієї категорії, коли ракетна компонента, уніфікована чи комбінована, сягає сотні одиниць. Таких по території України не було з осені 2022 року", – сказав військовий експерт Олександр Коваленко для Obozrevatel.

За його словами, Росія накопичила щонайменше 130 ракет за останні півтора місяця. Аналітик прогнозує, що Росія не буде обмежуватись лише ракетами, а й застосує дрони під час наступного масованого удару по Україні, зокрема безпілотники-камікадзе Shahed.

"Враховуючи плани російсько-окупаційних військ на ймовірний комбінований удар на День Незалежності України, у них вже тільки за рахунок виробництва за період, що минув з 8 липня, є потенціал у 130 ракет різного типу – не кажучи про те, що знаходилося в арсеналі", – каже Коваленко.

Проте, задіяти весь цей ударний потенціал одночасно Росія не зможе, підкреслює експерт.

Є й інший момент, що впливає на можливості агресора із завдавання ударів – зношування носіїв. Основні – це Ту-95МС, які давно користуються обмеженням по боєкомплекту в межах двох-чотирьох ракет на літак.

"Тобто, піднімаючи в повітря 10 Ту-95МС, Росія явно не запустить згідно з максимальними тактико-технічними характеристиками по 8 ракет з кожного – тобто 80. Буде пуск у межах від 20 до 40. Хоча в останні рази з деяких бортів запускалося і зовсім по одній ракеті", – прогнозує експерт.

Примітно, що коли почалася операція в Курській області, переважно західні ЗМІ замайоріли заявами, що тепер Україні слід очікувати від Росії "акту відплати" – і ним стане масований ракетний удар. Але річ у тому, що країна-агресор і так готувалася на День Незалежності України його завдати, пояснив експерт. Також Коваленко наголосив, що контроль частини Курської області створює прецедент нових ризиків для російської авіації та аеродромів, які командуванню російських військ поки складно оцінити.

Коваленко підсумував, що у агресора є в наявності боєкомплект для масованого ракетного удару по Україні, але можливостей весь його залучити немає. Недостатньо боєздатних носіїв – як авіаційного типу, так і морського.

Водночас експерт Владислав Селезньов сумнівається, що Росія буде мститися на емоціях. Бо ворог прагматично оцінює свої сили та можливості української системи ППО.

Він зазначив, що ресурси досі залишаються ключовим фактором. І якщо буде паритет чи перевага України у засобах відбиття повітряної атаки, то у ворога жодних шансів.

Попередження посольства США є серйозним сигналом для всіх громадян України та іноземців про те, що ризик нових атак залишається високим, особливо в символічно важливі дні, такі як День Незалежності. В цей час кожен має бути особливо уважним, слідкувати за офіційними повідомленнями та дотримуватися рекомендацій щодо безпеки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ ГОТУЄ МАСОВАНИЙ УДАР ПО УКРАЇНІ?! В США зробили ТРИВОЖНУ заяву! Дивитися всім!

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