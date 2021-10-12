Син ексспікера ВР звинуватив охоронця і дворецького у крадіжці $2 млн: гроші були замуровані у стелю

Син ексспікера ВР звинуватив охоронця і дворецького у крадіжці $2 млн: гроші були замуровані у стелю

За часів правління Віктора Януковича Олександр Рибак був чиновником і працював головою ДАБІ. А ще, він син колишнього голови Верховної Ради.

Колишній глава ДАБІ й син ексспікера Ради Олександр Рибак заявив, що у нього вкрали два мільйони доларів, які він ховав у стелі від 2014 року. Підозра впала на обслугу дому. Своєю чергою, адвокати обвинувачених вважають, що грошей у Рибака не було, адже їх не було у декларації чиновника.

Про це йдеться 12 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

За часів правління Віктора Януковича Олександр Рибак був чиновником і працював головою ДАБІ. А ще, він син колишнього голови Верховної Ради, регіонала Володимира Рибака. Чоловік стверджує, що у нього вкрали гроші. Два мільйони доларів готівкою нібито поцупили його колишні дворецький та охоронець будинку.

За версією ексчиновника, у квітні 2014 року, а саме на початку війни із Росією, він разом із дружиною продали якусь нерухомість, а готівку, яку отримали, вирішили замурувати у стелю будиночка для гостей.

Щоб не привертати увагу, вони відправили весь персонал на вихідні, а самі викликали штукатурів. Робочі розковиряли дірку, туди засунули два пакети чорного кольору. В одному лежало дев’ятсот тисяч доларів, в іншому мільйон сто.

Зникнення виявили у 2016 році. Підозра пала на дворецького і охоронця. Вони, нібито, були у будинку, коли Рибаки їздили на відпочинок за кордон. Адвокат дворецького каже, що потерпілі два роки не звертались у поліцію, а коли звернулись, то заяву подали слідчим із сусіднього району.

Новини України: ексглава ДАБІ заявив, що в нього зі стелі вкрали два мільйони доларів

"Олександр Рибак звернувся до поліції у 2018 році, тобто через два роки. Будинок і всі події відбувалися на території елітного селища Конча-Заспа, а заява була написана до міста Ірпеня", — пояснює адвокат Руслан Савченко.

Про нестиковки слідства говорить і адвокат охоронця. Він, до речі, нібито отримав чверть грошей із схованки Рибака. І, за словами адвоката, йому погрожували поліцейські.

Адвокати обвинувачених переконують, що придбане їх клієнтами після інциденту майно, яке слідство вважає доказами у справі — набагато дешевше. Його чоловіки, нібито могли собі дозволити. Натомість акцентують увагу на майні Рибака.

"Ми не знайшли таких документів, які підтверджують наявність у Рибака саме таких коштів, про які він заявляє. У даної особи були обов’язки подавати декларацію. Якщо цього не вказано, я роблю висновки, що грошей не було", — зазначає Савченко.

Журналісти ТСН спробували поспілкуватись напряму із родиною Рибака. Та поки чекали на власника, на них викликали поліцію. Поліцейський повідомив, що розмовляти із журналістами власник будинку не бажає.

Наступне судове засідання призначене на 19 жовтня. Поліція справу не коментує. Обидва звинувачених на свободі. Запобіжні заходи до них не застосовували.

Нагадаємо, Олександр Рибак у 2010-2014 рр. був головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України, яка була розформована у вересні 2021 року. Чиновник – родом з Донецька. Його батько, Володимир Рибак, був головою Верховної Ради у 2012-2014 роках.

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