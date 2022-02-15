"Син сказав, що його дружина - господиня": на Тернопільщині через воду свекруха побила невістку

"Син сказав, що його дружина - господиня": на Тернопільщині через воду свекруха побила невістку

Підозрювана захищала свого чоловіка від сина та вдарила невістку.

У Тернопільській області через воду стався сімейний скандал під час якого свекруха побила невістку.

Також читайте У Києві на Оболоні свекруха схопила кухонний ніж та вдарила невістку у груди

Про це йдеться у вироку Гусятинського райсуду Тернопільської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, 6 січня 2022 року свекруха під час сімейної сварки побила невістку. На суді підозрювана провину повністю не визнала та розповіла, що вона випадково вдарила жінку, захищаючи свого чоловіка від сина.

Потерпіла розповіла, що під час сімейної сварки вона захищала чоловіка, через що підозрювана вдарила її кулаком. Чоловік потерпілої та син підозрюваної на суді зазначив, що коли він повернувся додому на Святвечір, то дружина йому розповіла, що його мати та її чоловік через воду ображали її. Тоді він сказав, що його дружина в домі господиня і ніхто не має права так до неї ставитись. Мати чоловіка все заперечила, коли він повторив це її співмешканцю, то той почав нецензурно висловлюватись та спробував вдарити сина підозрюваної. А коли коханого намагалась захистити жінка, то його мати вдарила її. Донька потерпілої допомогла матері піти в іншу кімнату, а чоловік викликав поліцію.

Донька підозрюваної це підтвердила. Вона розповіла, що мати часто ображала свою невістку. Суд визнав свекруху винною за ч.1 ст. 125 КК України, її оштрафували на 680 грн.

Нагадаємо, у Житомирської області свекруха вигнала з дому свою 25-річну невістку та не віддавала їй 2-річну доньку.

Читайте також: