Син відомого українського ведучого розповів, як він у віці 20 років мобілізувався до ЗСУ

Іван Пелих розповів, як мобілізувався до ЗСУ. Він розповів, чому вирішив захищати Україну.

Син відомого українського ведучого Ігоря Пелиха - Іван Пелих у перші дні війни мобілізувався до ЗСУ.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Марічці Падалко.

Іван Пелих розповів, що на початку війни він побачив оголошення від однієї із бригад територіальної оборони про те, що їм потрібен дрон або пілот дрона. Чоловік зазначив, що на той час у нього був дрон і він вмів його пілотувати.

"Це було моє рішення. Я вже можу сам вирішувати. Я сказав матері, що піду воювати", - сказав Іван Пелих.

Він зазначив, що спочатку приїхав до Голосіївського військкомату, проте його відмовились мобілізовувати.

"Мені тоді сказали поїхати на іподром і там наче хтось є у військовій формі. Я сам не зрозумів, куди потрапив. Нам військові квитки зробили тільки у травні чи червні. Всю київську компанію ми тренувались. До нас приїхали гарні інструктори з Британії і у нас був курс на три тижні", - розповів Іван Пелих.

Він зазначив, що спочатку був просто у піхоті і тоді мало хто розумів, що таке пілотування дронів. Іван Пелих зазначив, що зараз він командир відділення.

Повну версію інтерв'ю дивіться за посиланням.

Нагадаємо, син Ігоря Пелиха, який воює на передовій, отримав нагороду від Міноборони.

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