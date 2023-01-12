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Синоптик розповів, коли до України знову повернуться морози

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Синоптик розповів, коли до України знову повернуться морози

Фото: Pexels

Поступово знижуватися температура почне від 21 січня.

Після потепління, пік якого припаде на 17-21 січня, до України знову повернуться морози.

Про це ТСН.ua повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

"Пік потепління припаде на 17-21 січня. Після чого в Україні знову похолодає. Спочатку до -3+3 градусів, а від 24 січня до -2-9 градусів морозу", - зазначив синоптик.

Про наступне похолодання також говорила і синоптикиня Наталія Діденко. Так, за її прогнозом, ще один період з морозами прийде до України від 23-24 січня.

Прогноз на січень-2023

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що загалом зима та січень в Україні будуть теплими. Проте періоди з морозами також очікують, хоча вони і будуть короткотривалими. Так, за словами Станіслава Щедріна, сильні морози до України прийдуть наприкінці січня та на початку лютого. Їх потім традиційно змінить відлига.

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Дата публікації
Перегляди
1391
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