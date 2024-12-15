Синоптики дали довгостроковий прогноз на зиму: який місяць буде найхолоднішим 

Справжня зима прийшла до України. Стовпчик термометра опуститься до - 10 градусів.

Якою буде погода в Україні у неділю, 15 грудня, та який місяць зими буде найхолоднішим - дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Прогноз погоди

Цього тижня в Україні відчувалася нестійка та мінлива погода з коливаннями температури повітря, атмосферного тиску та опадами. До нашої території надходили циклони та антициклони із заходу та північного заходу Європи. Таким чином, волога та тепла погода змінювалася на прохолодну та суху.

15 грудня прогнозується невеликий та помірний сніг, вдень на півдні та сході країни з дощем. Температура вночі 1-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні та південному сході країни до 5° тепла.

Крім того, українців попереджають про льодові явища. Так, за прогнозами синоптиків, 15-16 грудня, у зв'язку зі зниженням температури повітря, на річках басейну Дніпра та Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському водосховищах синоптики прогнозують шугохід та забереги.

Утім, на початку нового тижня синоптики прогнозують невелике потепління. Вдень температура підніметься до 0 градусів, а вночі -4. А надалі можна навіть сподіватися на невеликий "плюс".

Після 15 грудня знову очікується підвищення температури повітря, а також опади у вигляді мокрого снігу та дощу на тлі поривчастого вітру. Атмосферний тиск також помітно знизиться. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Синоптикиня Наталка Птуха також прогнозує, що у неділю, 15 грудня, очікується ослаблення морозу. Найхолодніше цього дня буде у Сумській, Харківській та Луганській областях, де вночі прогнозується до -9 градусів . Вдень у більшості регіонів країни температура вже підніметься до 0...2, у південних областях та Криму +2...6 градусів. Окрім того, у неділю по всій країні очікуються опади у вигляді снігу, на півдні - сніг з дощем.

Приблизно така сама погода, як у неділю, буде в Україні та на початку наступного тижня.

Схожий прогноз зробила і народна синоптикиня Наталка Діденко. Вона зазначила, що холод прийшов до України ненадовго і вже від неділі почне відступати.

"Похолодання довго не затримається. Вже від 15 грудня почне змінюватися повітряна маса, а 16 грудня потепліє до відлиги. Проте вітер та вологе повітря домінуватимуть", - уточнила вона.

Стабілізація погоди та припинення опадів відбудеться від 19 грудня, на тлі гребеня високого тиску з південного заходу. Таким чином, протягом другої декади місяця кількість опадів очікується суттєво вище за норму, більша частина з яких випаде у вигляді дощу та мряки.

Погода взимку

Загалом погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а понад половина днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Такий прогноз погоди озвучила кандидатка географічних наук Віра Балабух. За її словами, зима в Україні стала значно теплішою, ніж це було ще в другій половині 20 століття.

Яким буде січень

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні -5°C. Найтепліше буде 31 січня з температурою +7°C, найхолоднішим днем буде 25 січня, от тоді і вдарять морози до -18°C. Проте снігопадів можна не чекати, синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато, в основному їх варто очікувати у період від 8 до 24 січня.

Яким буде лютий

А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0°C – і якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 року на 4°C.

На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря коливатиметься від +1... -2˚С градусів й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Якою буде погода у новорічну ніч

Останнім часом українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на Новий рік. У ці дні погода в Україні вже не один рік відрізняється аномально теплими показниками і відсутністю снігу.

У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода, не нижче мінус -2˚С у нічний час.

У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу.

Жителів західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу.

Для південних регіонів країни прогноз погоди на Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу.

У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою.

Раніше повідомлялося, що субота стане найхолоднішим днем в Україні цього тижня.

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