Синоптики попередили про серйозну геоактивність: Україну накриють потужні магнітна буря та негода

В Україні різко змінилася погода. Синоптики попередили про сильний штормовий вітер і магнітні бурі. Спека почне спадати, і в найближчі дні не очікується високих температур.

Чому в Україні різко погіршиться погода, де чекати злив, сильних поривів вітру та чи буде спекотно у серпні – в ексклюзиві TSN.ua.

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Магнітні бурі в Україні

Другий місяць літа добігає кінця. В повітрі вже відчувається наближення осені, адже аномальна спека почала йти на спад, а ночі стали прохолоднішими. Ба більше, через територію України зараз проходить атмосферний фронт, завдяки якому знизилася температура повітрі - і в найближчі два тижні повернення сильної спеки не прогнозується. Відома синоптикиня вразила гучним повідомленням про зміну погоди в Україні та попередила про важливу деталь.

«Почну з прогнозу магнітного поля Землі на 30 липня, бо це важливо. Очікуються сильні магнітні бурі! Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю. Тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бурь на своє здоров'я. 30-го липня в Україні очікується комфортна температура повітря, впродовж дня +22+28 градусів, у південній частині +26+29 градусів. Рахат-лукум! Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями на Харківщині. На решті території України переважатиме суха погода», - написала вона у соцмережах.

Однак пориви вітру можуть сягнути до 15-20 м/с, попередила Наталка Діденко. А це може значно ускладнити життя українцям.

«Увага! У вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду. У Києві 30-го липня - якась суцільна атмосферна еклектика! У столиці передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ з грозою і +24 градуси. Не лякайтеся завивання за вікном і бахкання віконниць. Нас якраз проходить атмосферний фронт північно-східного циклону. Тому й - сильний вітер із штормовими поривами…Сильний рвучкий вітер буде ще й вдень, у більшості областей України. Бо перед фронтом - ще спека, за фронтом - 14-16 градусів, через такі контрасти вітер розгулявся. Але як прийшов, так і піде разом із циклоном та атмосферним фронтом», - додала Діденко.

Новини ТСН 12:00 30 липня. Вибухи в Росії, пошуки дитини і спека повертається

Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог, також повідомив, що на початку тижня більшість областей України перебуватиме під впливом циклону, який формується над країнами Балтії та рухається на південний схід. Але запевнив, що з другої половини тижня температури знову почнуть зростати і до вихідних на нас чекає повернення спеки, особливо у південних та східних регіонах. А от 30 липня кияни та гості столиці можуть трохи намокнути.

«На вівторок, 30 липня, у північних областях прогнозуються дощі, вдень можливі грози також у західних та східних регіонах. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, з поривами до 15 – 20 м/с. Температура вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +21…+26 °С, на південному сході та в Криму місцями до +29 °С.У Києві можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с. Температура вночі +14…+16 °С, вдень +23…+25 °С», - зауважив він.

Своєю чергою, Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища 30-го липня на Київщині – пориви вітру до 20 м/с та жовтий рівень небезпечності. Також прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-16° вище нуля, вдень 20-25° з позначкою плюс; у Києві вночі +14+16°, вдень 22-24° тепла.

Про те, що спека почне спадати і в найближчі дні не очікується високих температур, говорить і синоптикиня Наталка Птуха. Вона зазначила, що атмосферний фронт перебуває в системі активного циклону, який утворився над країнами Балтії, і сьогодні й завтра просуватиметься до північно-східних кордонів України, а потім буде відходити у східному напрямку.

У середу, 31 липня, в Україні переважно без опадів, лише вдень у північних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с; на Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, вдень +24…+29 градусів тепла.

Однак, за словами Птухи, вже від 31 липня циклон буде відходити у північно-східному напрямку. Синоптикиня також зазначила, що у найближчій синоптичній перспективі повернення спеки не очікується.

"У найближчі 10 днів — 2 тижні таких високих температур, не прогнозуємо зараз. За розрахунками, їх нема", - підкреслила вона.

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Спека повернеться на вихідних

Тим часом метеоролог Ігорь Кібальчич запевнив, що друга половина тижня принесе підвищення температур і вже у вихідні спекотна погода повернеться до південних та східних регіонів. Локальні дощі охоплять не всю територію країни, тому в багатьох областях збережеться посуха та високий рівень пожежної небезпеки.

«У четвер, 1 серпня, по всій території України очікується переважно сонячна погода, без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західної чверті, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +26...+31 °С.

У п'ятницю, 2 серпня, утримається погода без опадів. Лише вдень на крайньому заході можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +26…+31 °С; на півдні та південному заході, а також на узбережжі морів вночі +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С», - повідомив він.

На вихідні, 3 – 4 серпня, переважатиме тепла погода без істотних опадів, лише 3 серпня у Карпатах, Прикарпатті та Буковині пройдуть грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, на південному сході до +20 °С; вдень +26…+31 °С, у південній частині місцями до +34 °С.

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Стихія вирує у Європі

Нагадаю, що стихія вирує і в Європі. Зокрема, нещодавно у Латвії буревій залишив десятки тисяч людей без світла. На території країни повалено дерева, обірвано дроти та затоплено вулиці. Без електрики залишилися близько 30 тисяч людей. У центральних районах Латвії випав рекордний обсяг опадів. Рятувальники отримали близько 600 викликів. Найчастіше виклики були пов'язані з розчищенням доріг від повалених дерев і гілок. Було перекрито або обмежено рух на кількох шосе, порушено рух поїздів і літаків.

Однак, синоптики прогнозують, що у серпні 2024 року в Україні середня температура коливатиметься в межах +20...+26 градусів. Крім цього, в Карпатах вона буде +17….+19 градусів. Тобто, середня температура у серпні буде на 2-2,5 градуси вищою за норму. Максимальна температура протягом серпня становитиме +35...+40 градусів, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями +40...+42 градуси, в горах +30...+36 градусів, на високогір′ї Карпат +27...+28 градусів. Як пережити гарячу пору - поради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

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Купатись заборонено

Також нагадаємо, що якщо кияни та гості столиці забажають відвідати пляжі, то єдине, що можна буде зробити - це позасмагати, бо купатися – заборонено. Адже у Києві виявили кишкову паличку на 15 пляжах. КП «Плесо» провело дослідження якості води на столичних пляжах і виявило, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Нагадаємо, кліматолог кандидат географічних наук Денис Пишняк пояснив, чому в Україні була аномальна спека.

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