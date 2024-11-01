Синоптики попереджають про небезпеку: чого очікувати українцям на початку листопада

Синоптики попереджають українців про небезпеку 1 листопада.

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Перший день листопада буде небезпечним - майже по всій Україні оголошено штормове попередження. Прогнозується, що пориви вітру будуть від 15 до 20 м/с, а це І рівень небезпечності.

За даними синоптиків, 1 рівень означає, що погодні умови потенційно небезпечні – для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. А тому людям рекомендують бути уважними й слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, що раніше синоптики "Укргідрометцентру" повідомили, що в листопаді середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що у більшості областей близько до норми, проте на сході та південному сході країни температура буде дещо вище за норму. Тож у листопаді буде на 5-7 градусів холодніше, ніж в жовтні, в якому середня температура становить 8-13 градусів.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується від 34 до 77 мм в Карпатах місцями буде й 100 мм/, що теж у межах норми.

Чекайте на сніг

Наприклад, вже у перший день листопада вночі на крайньому сході, у Приазов'ї та Криму, вдень у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. В інших регіонах України буде без опадів. А на вихідних українці в більшості областей будуть спостерігати і дощі, і перший сніг.

Якими будуть вихідні

Якщо минулі вихідні були сонячними й теплими, то вже наступні будуть холодними, каже синоптикиня Наталка Діденко. Очікуються невеликі заморозки, в деяких областях прогнозують мокрий сніг.

Експертка додала, також аномаліям сприяло й загальне підвищення температури повітря на нашій планеті, зумовлене посиленням парникового ефекту.

До речі, метеорологиня зауважила: аналіз наявних тенденцій і кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в Україні зростатиме.

А нещодавно Віра Балабух розповіла і про те, якою ж буде зима в Україні.

Зокрема, цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть.

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