Синоптики попереджають про погіршення погоди: де пориви вітру сягатимуть 30 м/c

Крім того, прогнозують сніг.
Сьогодні, 17 січня, "Гідрометцентр" попереджає українціа про погодну небезпеку: сильний вітер.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 січня.
Пориви вітру сягатимуть до 30 метрів за секунду. Найдужче негода розгуляється у Тернопільській області, на Прикарпатті й Буковині. На решті території країни пориви - до 22 метрів за секунду.
У всій країні, окрім півдня, прогнозують помірний мокрий сніг. Місцями спостерігатимуться хуртовини. Температура удень майже повсюди буде 1-3 градуси тепла. На крайньому півдні - до +6.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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