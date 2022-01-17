Синоптики попереджають про погіршення погоди: де пориви вітру сягатимуть 30 м/c

Синоптики попереджають про погіршення погоди: де пориви вітру сягатимуть 30 м/c

Крім того, прогнозують сніг.

Сьогодні, 17 січня, "Гідрометцентр" попереджає українціа про погодну небезпеку: сильний вітер.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 січня.

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Пориви вітру сягатимуть до 30 метрів за секунду. Найдужче негода розгуляється у Тернопільській області, на Прикарпатті й Буковині. На решті території країни пориви - до 22 метрів за секунду.

У всій країні, окрім півдня, прогнозують помірний мокрий сніг. Місцями спостерігатимуться хуртовини. Температура удень майже повсюди буде 1-3 градуси тепла. На крайньому півдні - до +6.

Новини України: Гідрометцентр повідомляє про сильні пориви вітру

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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