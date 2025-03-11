Синоптики попереджають про зміну погоди: які регіони накриє опадами

Коли та де варто очікувати опадів, і якою буде погода найближчими днями – в ексклюзиві TSN.UA.

На вулиці комфортно та тепло! Але синоптики попередили українців про дощі та похолодання! Коли та де варто очікувати опадів, і якою буде погода найближчими днями – в ексклюзиві TSN.UA.

У вівторок, 11 березня, в Україні переважатиме тепла та суха погода, хоча в західних областях очікуються нетривалі дощі, які принесе атмосферний фронт із Центральної Європи. У другій половині тижня, коли атмосферний тиск почне знижуватися, в більшості регіонів розпочнуться дощі різної сили. У деяких місцях можливі перші весняні грози, отже підготуйте парасолі. Вночі та вранці, через високу вологість і слабкий вітер, подекуди утворюватимуться тумани.

У західних областях 11 березня синоптики прогнозують дощі. Вночі буде прохолодно, близько +6...+8°, а вдень температура підніметься до +15...+17°, на Закарпатті – до +16. Вітер Південно-Західний, 7–12 м/с. Колись погоду у цей день визначали по вітру: якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління. 10-11 березня, у зв’язку з підвищенням температури повітря та опадами, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека, тому мандрівникам варто бути обережними.

До слова, за даними Укргідрометцентру, 7-9 березня 2025 року в Україні було побито аж п’ять температурних рекордів! Однак, синоптикиня Наталка Діденко закликає не забувати, що на календарі - березень і це тепло тимчасове. Ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами. За її прогнозами, найближче похолодання в Україні очікується вже з 14-15 березня.

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У центральних областях 11 березня буде хмарно, але без опадів та тепло. Температура вночі від +3 +5, вдень – близько +14 +18.

У східних областях очікується суха, але тепла погода. Вночі температура може опуститися до 0, а вдень буде близько 15-17 градусів тепла.

У південних областях та в Криму буде трохи тепліше, ніж на решті території України. Вночі близько +3 +5, а вдень повітря прогріється до +20 градусів тепла.

У Києві та області буде тепло та без опадів. Вночі температура опуститься до 4 градусів, а вдень підніметься до +17 +19. Вітер буде південно-західним, 7–12 м/с.

Коли чекати на дощі

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич розповів, що вже у середу 12 березня в західних, центральних і північних областях очікуються короткочасні дощі. У деяких місцях на заході можливі грози. В інших регіонах опадів не передбачається. Вітер буде теплим, південно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде досить комфортною – від +5 до +10 градусів. Вдень стане ще тепліше: +13…+18°C, а на півдні та в Криму місцями повітря прогріється до +20°C.

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Тим часом синоптик Володимир Деркач у коментарі "Телеграф" поділився прогнозом погоди на весну 2025 року. Так, наприкінці березня очікується похолодання. Можливі дощі, а місцями навіть мокрий сніг. У другій половині цього періоду опади стануть слабшими, але західний вітер все ще приноситиме вологу. Температура поступово зростатиме, але справжнього весняного тепла чекати не варто.

Перші дні квітня теж будуть нестійкими: після одного-двох теплих днів приходитиме кілька прохолодних, інколи з дощами. Так триватиме до середини місяця. Друга декада поділиться на дві частини: спочатку буде вітряно і волого, навіть із невеликими нічними заморозками, а потім стане значно тепліше та сухіше. Наприкінці квітня температура підвищиться, але можливі короткочасні дощі.

На початку травня буде ще досить прохолодно. Тепло прийде лише після першої декади. Дощів буде більше у першій половині місяця, а в середині травня переважатиме суха погода. У третій декаді температура знову трохи знизиться, стане вітряно і вологіше. Однак під кінець місяця повернеться приємне тепло, хоча до літньої спеки ще далеко.

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз на весну — погода ще вразить українців.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СИНОПТИКИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ЗМІНУ ПОГОДИ! Які регіони накриє опадами?

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