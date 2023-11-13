Синоптики розповіли, коли в Україні очікувати першого снігу: в Карпатах уже лютує негода

В Карпатах другу добу не вщухає негода. Вітер розігнався до 20 метрів за секунду, а температура опустилася до 7 морозу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Білі схили туристи фільмують і на гірськолижному курорті Драгобрат. Там місцями намело до 20 сантиметрів снігу й сипле досі. Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори. А якщо й вирушати, то зі спеціальним спорядженням, аптечкою і засобами зв'язку. За можливості брати з собою гіда й обов'язково реєструватися.

Негода в Карпатах

На решті території країни погода сьогодні сприятливіша. Рясні дощі припинилися і в багатьох регіонах, зокрема у столиці, вийшло сонце.

Втім, уже завтра із заходу Україну накриє новий циклон, який принесе незначні дощі. Нічна температура становитиме 0-7 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11 градусів вище нуля. Зниження температури і, ймовірно, сніг синоптики прогнозують уже наступного тижня.



"Знову дощитиме спочатку в західних областях, а вже в середу по більшій частині території України - це переважно все ж буде дощ. Сніг, мокрий сніг хіба, що може бути в Карпатах. Можливо, подекуди в нічні години трошечки може прориватися мокрий сніг", - каже синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Головні новини за 13 листопада 2023 року | Новини України

Читайте також: