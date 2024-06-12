Сину Джо Байдена загрожує 25 років позбавлення волі: що відомо про гучний скандал у США

Американське правосуддя визнало сина президента Сполучених Штатів Хантера Байдена винним у брехні під час купівлі вогнепальної зброї. В обовʼязковій у таких випадках анкеті він указав, що не має наркотичної залежності. Хоча насправді вживав заборонені речовини. І тепер йому загрожує до 25-ти років за ґратами. Байден-старший оголосив, що не помилує сина, користуючись своїми повноваженнями.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко

54-річний Хантер Байден, син президента США, приїздить до суду разом із дружиною Мелісою. Там його вже очікують рідні дядько та тітка, сестра та інші родичі. Невдовзі до сімʼї долучається і названа мати, перша леді Джил Байден. Син президента обвинувачений у тому, що 2018 року, купуючи вогнепальну зброю, збрехав, що не має наркотичної залежності. Хантер Байден у той час вживав крек - заборонену суміш на основі кокаїну. І 12 присяжних визнали його винним. Із покаранням суддя має визначитися упродовж 4 наступних місяців. Максимально сину президента загрожує чверть століття за ґратами.

"Хантер Байден вчинив злочин уперше, тож норми призначення покарання, ймовірно, будуть для нього набагато меншими від максимального - 25 років ув’язнення. Ймовірно, він отримає набагато менше", - пояснює Майк Кунзельман, оглядач Associated Press.

Хантер Байден з родиною

У залі суду, за свідченням очевидців, Хантер поводився спокійно, подякував адвокатам. Із будівлі суду вийшов, тримаючись за руки із названою матірʼю та дружиною. Лише Байден-старший, щоб не наражатися на звинувачення у тиску на суд, тримався осторонь.

За іронією долі, у час оголошення вироку сину, він перебував на заході, присвяченому зменшенню кількості злочинів із вогнепальною зброєю. Білий дім негайно видав заяву - президент поважає суд і не подарує помилування сину, хоч і має таку можливість.

У Білому домі скасували традиційну прес-конференцію речниці. Президент наприкінці робочого дня вилетів до рідного міста Вілмінгтона, щоб провести час із родиною, адже у середу він вирушає до Європи на саміт "Групи 7". Репортерів запросили до аеропорту, де Хантер із дружиною та маленьким сином зустрічав батька. Байдени довго спілкувалися перед телекамерами, президент обіймав онука. Під час серйозного випробування для родини, що збіглося із виборчою кампанією, президент Байден поводиться як повна протилежність свого опонента - колишнього президента Трампа, якому невдовзі теж оголосять покарання у справі про махінації із виборчими фінансами. Трамп звинувачує суддю, прокурора, а заодно і всю американську судову систему в упередженості.

Джо Байден

"Я можу сказати це для громадськості, і вони повинні бачити контраст між однією людиною, яка хоче підірвати систему правосуддя, та іншою, яка приймає біль сімʼї", - каже професорка права Джорджтаунського університету Вікторія Норс.

Але судові процеси, а заодно й іміджеві проблеми Хантера Байдена на цьому не вичерпуються. За кілька місяців розпочнуться слухання у справі про несплату сином президента податків. Його причетність до української компанії "Бурісма" за часів Януковича раніше коштувала Байденові-старшому значних репутаційних втрат.

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