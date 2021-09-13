"Я не аб'юзер, не педофіл і не психопат": батько "викраденого" під Києвом малюка пояснив, чому забрав його у матері

"Я не аб'юзер, не педофіл і не психопат": батько "викраденого" під Києвом малюка пояснив, чому забрав його у матері

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua чоловік виклав свій погляд на ситуацію, що сталася у неділю, 12 вересня.

Батько "викраденого" у Новій Богданівці, що під Києвом, малюка пояснив, чому забрав його у матері.

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua, чоловік розповів, що сину потрібне обстеження і лікування щодо затримки розвитку. Крім того, за словами Євгена, який за фахом педіатр, у трирічного Дмитрика зараз сильна застуда, яка загрожує ускладненнями.

"Я не аб'юзер, не педофіл і не психопат..."

Коли ТСН.ua домовлявся з батьком маленького Дмитрика про розмову, він одразу зазначив, що не хоче влаштовувати із особистого життя шоу, але погодився пояснити свою позицію.

"Мені потрібно себе хоча б базово захищати і в цілому пояснити те, що відбувається. У нас з Юлією, дійсно, складна сімейна ситуація, але це виключно наш внутрішній сімейний конфлікт. Чесно, не уявляю, що вона зараз говорить конкретно вам, тому що її позиція змінюється ледь не щогодини. Озвучу всі позиції разом на випередження: я не гей, не педофіл, не аб'юзер, не насильник, не мародер, не хуліган, не психопат, не Волан-де-Морт, тощо, не знаю, яким є актуальне звинувачення на поточний момент", – каже Євген.

Чоловік розповів, що весь той рік, що вони з Юлією (мамою Дмитрика – ред.) жили окремо, він брав (наскільки дозволяв конфлікт, що наростав поступово) участь у житті сина Діми і дочки Даші (донька Юлії від попередніх стосунків – ред.), яку він удочерив кілька років тому.

"Це, напевно, просто збіг, що у Юлі була дочка без батька (він живий, якщо що), а зараз вона намагається залишити без батька і сина. Припускаю, що якби біологічний батько Дарини ризикнув відстоювати свої права і залишитися в житті дочки, то років сім тому ви могли б писати на його честь", – каже Євген.

Хлопчику потрібне обстеження і лікування

За словами чоловіка, синові Дмитру необхідно обстеження і лікування щодо затримки розвитку, які не були проведені.

"У мене вища медична освіта за фахом педіатрія, це до питання про забезпечення благополуччя дитини як конкретно зараз, так і в подальшому", – додав він.

Також Євген виклав свій погляд на ситуацію, що сталася у неділю, 12 вересня.

"Приїхавши вчора на побачення до сина, я побачив, що він дуже хворий (застуда у маленьких дітей може протікати з ускладненнями). Що цікаво – Юлія цього не заперечує, але намагається використовувати проти мене. Так, батьки, і особливо батьки-лікарі, можуть впоратися з більшою частиною ГРВІ, але тут під питанням була госпіталізація. Відразу ж я записав дитину до лікаря, але не зміг умовити Юлю з'їздити разом. Далі діяв по ситуації, думаючи тільки про його здоров'я. Дитина завжди в цей час була зі мною поруч, і ми змогли вчора потрапити до компетентного фахівця", - розповідає батько.

За словами Євгена, вчорашнє обстеження педіатра підтвердило серйозність його побоювань на рахунок здоров'я дитини, а також "неефективність вжитих мамою заходів – і щодо екстреного питання щодо ГРВІ, і щодо затримки розвитку".

"Зараз я його лікую за вчорашніми рекомендаціями, і вже є позитивний ефект. У разі можливого погіршення стану – будемо госпіталізуватися, як нам вчора сказали. Діма нагодований, чистий, спокійний, відпочиває і грає", – запевняє Євген.

"Я багато тижнів отримував погрози з боку батька Юлії"

На запитання ТСН.ua, що ж то була за "спецоперація" із залученням нібито чотирьох спільників, Євген відповів так: "Я багато тижнів отримував погрози з боку батька Юлії. Оскільки на території будинку під час мого перебування в гості до Юліної сім'ї також заходили сусіди зі спиртним, усвідомлюючи весь обсяг ризику, я вжив додаткових заходів безпеки – організував свою охорону. Саме її наявність і допомогу Юлія зараз обставляє як спецоперацію".

Він також пояснив, чому на оприлюдненому поліцією фото малюк виглядає змученим: "Зроблена вона була, коли мене змусили розбудити сина, який вже о 22 годині спав, щоб підтвердити, що він живий. Розбудіть втомлену дитину і подивіться, як вона виглядатиме".

Євген також розказав, чому наразі не розкриває свого поточного місцеперебування.

"Поки я був змушений перебувати на території їхнього будинку (родини Юлії – ред.), під час візитів до дітей, від батька Юлії мені неодноразово надходили погрози фізичної розправи (привід завжди знайдеться, я один – їх троє: Юля, її батько і мати). Але заради сина, я, ризикуючи власною безпекою, продовжував здійснювати візити. Ну, а наразі мені потрібно лікувати сина і я реально побоююся за своє життя", – зазначив батько Дмитрика.

"Батьківських прав я не позбавлений і можу бути з сином коли та скільки хочу"

Що стосується рішення виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, яким батькові було дозволено відвідувати сина лише у присутності матері, Євген каже, що воно "ніякої хоч скільки значущої сили нині не має". Він це рішення хоче оскаржити. Каже, що буквально благав селищну раду дати йому можливість обстежити дитину щодо затримки розвитку, але лише чув відмовку, мовляв, у них "нема підстав вважати дитину недообстеженою".

"Батьківських прав я не позбавлений, в суді порядок мого спілкування з дитиною, а також місце його постійного проживання не визначені. Я можу бути з ним коли і скільки необхідно, це не заборонено (як і будь-який інший батько або мати без який би судового рішення)", - резюмував батько Дмитра.

Зазначимо, що 24 вересня має відбутися суд, який остаточно визначить місце проживання малюка.

Нагадаємо, жителька села Богданівка Броварського району Юлія С. заявила про те, що її колишній чоловік забрав сина і зник на автомобілі Subaru Forester у невідомому напрямку.

Крім того, жінка повідомила, що її ексчоловік Євгеній К. неодноразово погрожував, що нібито відбере дитину.

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