Сину-військовому Ігоря Пелиха розповіли зворушливу історію про батька

Синові-військовому відомого телеведучого Ігоря Пелиха – Івану Пелиху розповіли зворушливу історію про батька. Колега ведучого Костянтин Грубич пригадав, що Ігор Пелих був патріотом своєї країни.

Про це Грубич розповів в етері програми "Марічка" з ведучою Марічкою Падалко.

Марічка Падалко познайомила Івана Пелиха з Костянтином Грубичем – ведучим, який працював із батьками військового. Він пригадав інцидент, коли вони вели розважальну передачу і керівництво попросило Костянтина Грубича замінити Ігоря Пелиха, оскільки останній завжди був на позитиві, а того дня загинув В'ячеслав Чорновіл.

"Початок березня 1999 року. Мав бути етер Ігоря. А Ігор – він експресивний. Наш тодішній керівник каже – Костя, проведи, будь ласка, цей етер, бо ти спокійніший, бо все ж таки така подія, а у нас розважальне шоу. А Ігор каже – ні, це мій етер, я зроблю все так, що ви не пошкодуєте. Ігор був патріотом. Це був етер у відповідний момент, він завжди ухвалював правильні рішення", – каже Костянтин Грубич.

Повну версію інтерв'ю дивіться за посиланням.

Нагадаємо, син Ігоря Пелиха, який воює на передовій, отримав нагороду від Міноборони.

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